Un año de ensueño fue el que vivió la voleibolista juarense Marian Ovalle, que con sus numerosas medallas en competencias estatales, regionales y nacionales y sus convocatorias al tricolor juvenil en distintas categorías logró ser galardonada como la Deportista del Año 2019 en la categoría de Talento Deportivo.

La atleta fronteriza apunta a buscar nuevos horizontes para el próximo año, en el que también iniciará su etapa como universitaria y se visualiza jugando en los Estados Unidos, específicamente en la vecina ciudad.

“Me gustaría estudiar en Estados Unidos próximamente, si se puede me gustaría llegar a UTEP”, expresó la jugadora de 1.78 metros.

Considerado el mejor año deportivo por la propia atleta, Marian Aylín, a sus 17 años de edad, ya cuenta con vasta experiencia internacional, pues solamente en este año disputó tres competencias con Selección Nacional.

En mayo participó en la Copa Panamericana Sub-18, desarrollada en Durango, Durango, con la Selección Mexicana y consiguió subir al podio junto con sus compañeras al terminar en tercer lugar.

Posteriormente, en julio formó parte del combinado azteca que compitió en el Campeonato Mundial Sub-20, celebrado en León, Guanajuato y en Aguascalientes, Aguascalientes, en el que México terminó en décimo lugar.

Ovalle Leyva también fue seleccionada para representar al país en el Campeonato Mundial Sub-18, desarrollado en El Cairo, Egipto en septiembre, y el conjunto mexicano terminó en el lugar 18 de la justa.

“Desde luego la competencia de Egipto fue la mejor (experiencia), ir a otro país es ¡wow!, conoces mucha gente, te das cuenta que estás lejos de tu país y que aun así te apoyen incondicionalmente”, destacó.

El presente de la seleccionada nacional está enfocado en la Liga Mexicana de Voleibol femenil, pues la juarense forma parte del roster de las Borregas del Tec de Monterrey Campus Chihuahua; además entrena con el equipo de las Inditas de la UACJ.

“La clave es ser estricta, no faltar a los entrenamientos, ir a hacer pesas al gimnasio, alimentarme bien e ir bien en la escuela, sacar buenas calificaciones”, dijo Marian sobre lo que necesita para mantener su buen nivel dentro de la duela.

A pesar de que su objetivo próximo es ir al extranjero, Ovalle desea seguir con su proceso de Selección Nacional y espera ser convocada para encarar el Torneo Norceca Sub-20, que se jugará en junio del próximo año en República Dominicana.

En torno a la distinción de Talento Deportivo del Año que ganó el 15 de noviembre anterior, afirmó que no se la esperaba.

“Me siento muy satisfecha porque me doy cuenta de que todo el esfuerzo que le he puesto a este deporte ha valido la pena”, finalizó.