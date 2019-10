Año de aprendizaje

Terminada la temporada de Grandes Ligas y con los Padres de San Diego fuera una vez más de los playoffs, el pelotero mexicano Luis Urías tuvo el sábado la actuación que los frailes quisieran verle más seguido durante la temporada, al terminar con tres imparables en cuatro turnos, incluido un jonrón.

Sin embargo, en el partido del domingo, último de la temporada regular, el exjugador de los Chihuahuas de El Paso se fue 0-3, por lo que en el receso de temporada deberá trabajar mucho en su técnica de bateo.

El sábado, el nativo de Magdalena de Kino, Sonora, fue paciente en el plato en el Chase Field y además también lució a la defensiva y pegó un jonrón de 433 pies en la cuarta entrada en la derrota de los Padres ante los D-Backs de Arizona, 6-5.

“Me encanta dónde está ahora”, declaró el manager interino, y extimonel de los Chihuahuas de El Paso, Rod Barajas. “Veremos si puede seguir con esto y continuar así hasta el próximo año”, dijo.

El pelotero mexicano pasó la mayor parte de la primera mitad de la campaña en Triple-A con El Paso, antes de recibir el llamado a mediados de julio, pero fue hasta un mes después que le llegó la titularidad.

Aun así no dejó de batallar a la hora de batear y terminó la temporada con un promedio de .223, al pegar 48 imparables en 215 turnos, con ocho dobles, un triple, cuatro jonrones, 24 carreras impulsadas y 48 carreras anotadas, fue pasaporteado 25 veces y en 56 ocasiones lo poncharon.

El mismo sitio oficial de los Padres, considera que como novato, Urías se mantiene como la opción más probable para llegar a ser el segunda base del futuro en esta novena.

“Estoy realmente agradecido por la oportunidad", declaró Urías. “Tengo muchos juegos. Es triste que Fernando Tatis Jr. se lastimó, pero eso es lo que me dio la oportunidad de jugar con más frecuencia y aprendí”, mencionó el beisbolista.

Después del partido del sábado y con un promedio al bat un poco arriba de .300 solamente en septiembre, le preguntaron a Urías cuál fue la lección más importante que aprendió en el 2019.

“El lado mental”, dijo. “No tienes tiempo para ser negativo en este juego. Siempre debes ser positivo. Creo que perdí demasiado tiempo al principio porque estaba peleando conmigo mismo”, confesó

Los expertos consideran que esa es precisamente la versión de Urías a la que el manager Barajas se acostumbró cuando lo dirigió en los Chihuahuas durante el 2018.

Urías pegó un sencillo en el primer lanzamiento que vio el sábado por la noche. Después, en la cuarta entrada, mandó a volar un slider de Robbie Ray hasta los asientos del jardín izquierdo. Dos innings después disparó una bola rápida en el medio para un sencillo impulsor.

“Cuando se enfoca en la pelota, no trata de hacer demasiado, golpea cohetes hacia el jardín derecho central”, dijo Barajas. “Entonces, si consigue una bola que rompe, puede permanecer sobre ella y mandarla hasta las tribunas, como lo hizo hoy (sábado)”, destacó.