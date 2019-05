Anima a Donald derrota en el Super Bowl

San Luis.- Para mantenerse un paso adelante de la competencia, Aaron Donald nuevamente entrenó durante la temporada baja esquivando cuchillos.

No eran cuchillos de verdad, claro está. Pero los resultados de los ejercicios de reacción ciertamente han sido muy concretos.

El dos veces Jugador Defensivo del Año, de acuerdo con la AP, de los Carneros de Los Angeles, siempre está buscando maneras poco convencionales para llevar su estilo de juego a un nuevo nivel. La punzada de haber perdido el Super Bowl con un marcador de 13-3 ante Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra en febrero lo ayuda a mantenerse alerta, también. Esa es una de las razones por las que el tackle defensivo asistió a las actividades organizadas por el equipo esta primavera por primera vez desde el 2016, incluso cuando otros veteranos dejaron pasar la oportunidad de entrenar.

Hay que hacer todo lo que sea posible para conseguir ese anillo.

“La meta principal es llegar a ser el equipo número uno y poder llamarse a uno mismo campeón”, dijo Donald, quien no asistió a los entrenamientos en las dos primaveras anteriores mientras lidiaba con las negociaciones de su contratación, antes de firmar una extensión de contrato de 135 millones de dólares a seis años el pasado agosto. “Así que simplemente sigo trabajando, intentando de mejorar y continuar mejorando mi estilo de juego”.

Donald acaba de tener una temporada en la que registró hasta 20 y medio derribos.

Así que es por eso que Donald ha puesto a pensar al exjugador destacado de los Gigantes de Nueva York, Michael Straham, quien acumuló 22 y medio derribos en la temporada del 2001, marca que es hasta ahora se mantiene como el mejor récord de la NFL desde que se convirtiera en una estadística oficial en 1982.

“Si me preguntaran hace cinco años si tuviera la oportunidad de conseguir 23 derribos en una temporada, me habría reído de ustedes y les hubiera dicho, ‘Eso es imposible’”, dijo Donald en una entrevista por teléfono mientras el jugador, conocido por sus rápidos ataques a los mariscales celebra el Mes Nacional de Corredores en Dick’s Sporting Goods. “Uno quisiera lograr algo como eso, pero entre que uno tiene que hacer su trabajo y ayudar al equipo a ganar, uno juega a un alto nivel. Así que todo eso vendrá por sí solo. Porque, entre más nos ponemos a pensar, menos nos acercamos al éxito”.