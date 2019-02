Anhela ‘Checo’ que F1 siga en México

Ciudad de México— Sergio Pérez anhela un acuerdo para que el Gran Premio de México siga realizándose, pese a que el nuevo presidente del país ha advertido que su gobierno no aportará recursos federales para la renovación de contrato con la Fórmula Uno.

El gobierno de México, junto con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), firmó un contrato por cinco años con la Fórmula 1, el cual expira después de la carrera de este año, que se correrá el 27 de octubre.

Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre, no estaría dispuesto a aportar más fondos públicos para realizar el Gran Premio a partir de 2020.

“No se ve bien, pero ojalá podamos tener buenas noticias más adelante, creo que es muy importante para nuestro país mantenerlo”, dijo Pérez el miércoles al portal Motorsport. México “es un gran lugar para la Fórmula 1, las últimas cuatro carreras han sido las mejores, es un gran lugar, espero podamos conservarlo”.

El Gran Premio de México ha sido galardonado cuatro años consecutivos por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) como el evento del año. La prueba se ha desarrollado con las gradas a reventar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que fue renovado para recibir de nueva cuenta a la categoría.

México albergó la F1 de 1962 a 1970, así como de 1986 a 1992. La trajo de regreso hace cuatro años con un contrato por 413 millones de dólares y cinco años. De ese monto económico, 213 millones de dólares fueron pagados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo y el resto por CIE.

En una conferencia de prensa, López Obrador dijo que esos recursos serán ahora destinados para la construcción del llamado Tren Maya, un proyecto que busca conectar sitios turísticos en la península oriental de Yucatán, como Cancún y Tulum, con lugares arqueológicos, incluidas las ruinas de Palenque.

“Si no implica dinero, yo avalo. Soy un poco cicatero en estos casos. No sé cómo están los contratos de Fórmula 1; si ya no están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora estos están comprometidos por la financiación al Tren Maya”, dijo el mandatario el martes.

Alejandro Soberón, director general de CIE, ha expresado en el pasado su deseo por extender el contrato. De acuerdo con Soberón, la FIA le dio al país una fecha límite del 28 de febrero para saber si extendería el acuerdo o la fecha quedaba vacante para el próximo calendario.

Eso sería lamentable, de acuerdo con Pérez.

“Hay tantos países que quieren grandes premios así que una vez que pierdes tu lugar creo que es muy difícil recuperarlo. Nos costó mucho conseguirlo pero ahora si perdemos el lugar probablemente sea el fin y tendríamos que esperar otros 30 o 50 años para recuperarlo``, dijo Pérez, quien es el único piloto mexicano en la categoría. “Sería una pena perder el Gran Premio de México”.

Aunque Pérez nunca ha estado cerca de un título y sus puestos en el Gran Premio de México han estado alejados del podio, los aficionados locales han llenado el Autódromo Hermanos Rodríguez en las últimas ediciones de la carrera.

De acuerdo con datos de los organizadores, cada carrera contribuye a la economía del país con aproximadamente 8 mil 400 millones de pesos (unos 420 millones de dólares), además de que genera cerca de 9 mil 000 empleos en la región.