Andy Ruiz, una historia increíble

Nueva York.- Andy Ruiz Jr. podría pasar por cualquier neoyorquino, un simple chico regordete con un jersey muy ajustado de los Knicks y una gorra de beisbol, que se abre camino entre una acera concurrida de regreso al hotel.

Pero las personas que estaban ahí vitoreaban precisamente a Ruiz, extendiendo los brazos para tomarse selfies, dándole palmadas en la espalda, pidiéndole autógrafos y algunos gritando: “¡Orgullo mexicano!”.

Tal vez el mundo del boxeo no conocía mucho sobre Ruiz antes de que casi fuera sacado a abucheos del Madison Square Garden al pararse en el cuadrilátero para enfrentar al campeón invicto Anthony Joshua.

Pero el público aprendió mucho más luego que Ruiz salió del cuadrilátero como campeón, posando para las fotografías con los cinturones de los pesados por la Asociación Mundial (AMB), Federación Internacional (FIB), Organización Mundial (OMB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Esos cuatro cinturones colgaban de sus brazos, número apropiado al tratarse de uno por cada vez que mandó a Joshua a la lona del Garden.

“Es una sorpresa, ¿no?”, dijo Joshua. “Los corredores de apuestas decían que yo era favorito. Un golpe en la parte superior de la cabeza me sacudió un poco. Pero ganó el mejor hombre. Respeto a Andy. Ahora sigo adelante”.

Ruiz, el primer boxeador mexicano o de ascendencia mexicana en ganar el título de la máxima categoría en la historia, avivó los recuerdos de Buster Douglas y otros peleadores que dieron la campanada en esta división. Desfavorecido ampliamente por los pronósticos, derribó dos veces a Joshua en el tercer round y dos veces más en el decisivo séptimo episodio para reclamar su parte de la corona de los pesos pesados.

Y podrá debatirse mucho sobre el bienestar o la relevancia del boxeo, pero por una noche un Garden electrizante, repleto de celebridades y de 20 mil aficionados que cantaban y gritaban, fue el mejor lugar para estar en los deportes.

La inspiradora historia de Ruiz Jr. inicia el 11 de septiembre de 1989 en Imperial Valley, California. Pese a nacer en Estados Unidos, sus raíces familiares siempre lo hicieron sentirse mexicano y luce con orgullo un tatuaje que dice ‘Made in México’ (‘Hecho en México”).

Se crio a 16 kilómetros de la frontera con México en una zona de pandillas, tráfico de drogas y tráfico de personas, lo que trajo varios dolores de cabeza a su familia. “A los 10 años se peleaba con policías”, admitió su papá en una entrevista a The Telegraph. En ese contexto, el boxeo se transformó en una vía de escape a las malas compañías y en un sueño a perseguir. Su padre, un humilde albañil que lo llevaba a las obras para que lo ayude a levantar bolsas o remover basura, fue quien lo inició en el boxeo cuando sólo tenía 6 años.

“En mi primera pelea amateur, tenía 7 años y no había niños en mi peso, así que luché contra hombres mayores. Me costó un poco acostumbrarme y a veces me deprimía”, contó Andy, quien ya desde muy pequeño se enfrentó contra las burlas por su obesidad.

Tuvo una brillante carrera amateur bajo las órdenes del entrenador cubano Fernando Ferrer, convirtiéndose en profesional en 2009 con un récord de 105-5, justo un año después de su frustrado intento (perdió en los clasificatorios) de representar a México en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Andy, quien en sus inicios pudo entrenarse un tiempo en el gimnasio del legendario Freddie Roach –entrenador de Manny Pacquiao, Miguel Cotto y Oscar De La Hoya, entre otros–, tenía 19 años cuando hizo su debut profesional imponiéndose a Miguel Ramírez en Tijuana. A partir de allí escaló peldaños cargando con los prejuicios por no lucir un cuerpo atlético y su primer título llegó cuatro años después de su estreno, derribando a Joe Hanks en Arabia Saudita por el cinturón vacante OMB Inter-Continental de peso pesado.

Defendió esa corona durante los próximos dos años y en 2016, con un récord de 29 peleas ganadas, le llegó su primera oportunidad de pelear por el título mundial ante el australiano Joseph Parker en Aukland, perdiendo por decisión mayoritaria en las tarjetas. Una derrota que lo golpeó fuerte anímicamente y que lo mantuvo fuera de acción hasta principios de 2018, cuando regresó para imponerse a Devin Vargas, luego a Kevin Johnson y también al alemán Alexander Dimitrenko.

La mística del pasado suele engullir al presente en la casa de algunas de las peleas más históricas de este deporte. Ruiz ya atrajo algunos aficionados notables –The Rock (La Roca) y Conor McGregor tuitearon felicitaciones– y podría sumar más.

“Creo que esto va a hacer mucho por mi comunidad, por México”, dijo Ruiz. “Ahora pueden decir que tienen al primer campeón del mundo mexicano de peso completo. Sólo estoy feliz de que sea yo”.

Ruiz tiene una personalidad amable y recibió una oportunidad por el título de último minuto luego que un análisis positivo de dopaje marginara a Jarrell Miller.

No consiguió el pleito a través de exigencias furibundas hechas por televisión ni por nocauts convincentes en peleas que le fueran ganando un mejor lugar en la clasificación. Ruiz se atrevió y envió al promotor Eddie Hearn un mensaje directo en Instagram pidiéndole una oportunidad que decía: “Dame esta pelea, pelearé más duro que cualquiera de los nombres que has mencionado, te daré una pelea mejor y venceré a Anthony Joshua”.

Hearn aceptó el ofrecimiento y el evento principal fue organizado.