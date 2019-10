Analiza Dimel opciones

Aunque adelantó que es muy probable que Kai Locksley sea el mariscal de campo titular de los Mineros este sábado ante LA Tech, el entrenador en jefe Dana Dimel no se cierra a la posibilidad de echar mano de otros mariscales, como el sophomore Gavin Hardison, que proviene del Instituto Militar de Nuevo México.

“El estado de Brandon -Jones- es desconocido y está en el aire. Por el desempeño de los dos jugadores el sábado pasado, diría que ambos hicieron algunas cosas buenas. Ambos hicieron cosas no muy bien. En este punto, diría de esa evaluación que me gustan algunas de las jugadas que Kai hizo en el juego, por lo que diría que probablemente será el titular de este partido”, señaló Dimel.

El sábado anterior, contra las Panteras de FIU, Kai y Jones se combinaron para sumar apenas 151 yardas por aire, con una intercepción.

Locksley conectó siete de 12 envíos, para 117 yardas, siendo el pase más largo de 34 yardas, además que en una ocasión fue capturado detrás de la línea de golpeo. Jones apenas pudo completar cinco de nueve intentos para 34 yardas, fue interceptado una vez y detenido atrás dos veces. Por tierra, tuvo 11 acarreos para una ganancia de 66 yardas.

Cuestionado sobre la posibilidad de usar a otros mariscales bajo las nuevas reglas de los redshirts, Dimel dijo que Hardison tendrá más repeticiones durante las prácticas de esta semana, con miras a ese partido contra LA Tech.

“Él tiene los cuatro juegos y nos quedan seis. Definitivamente queremos ver si podemos comenzar a ponerlo en acción y comenzar a trabajar en él. No estaría fuera de una real posibilidad que pueda jugar algo en este partido este fin de semana”, comentó el entrenador de segundo año de UTEP.

“Él sería el primer chico que tendría la oportunidad de entrar y jugar. Tuvo buenos entrenamientos, así que a medida que pase la semana, vamos a seguir tratando de acercarlo y ver si podemos meterlo en algunos de estos juegos”.



Holtz no se confía

A pesar de la marca negativa de UTEP en la presente temporada (1-5), el entrenador de los Bulldogs de Louisiana Tech, Skip Holtz, no se confía de los Mineros y señala que en el partido de este sábado tienen que presionar el botón de reinicio para volver a tener una mentalidad de 1-0 y entender que la única forma en que jugarán bien, es si ponen su atención donde debe estar.

“Este es un equipo que tiene la atención de nuestro equipo. No tienes que ir más allá de poner el video del juego del año pasado. Fue un juego de empate a falta de seis minutos cuando J'Mar (Smith) ejecutó desde la 40 para darnos puntos. El juego terminó con ellos en la línea yarda 20 tratando de ponerlo en tiempo extra”, dijo el coach de LA Tech.

Los Bulldogs perdieron en su semana inaugural con los Cuernos Largos de Texas en Austin, pero desde entonces suman una racha de seis victorias consecutivas, lo que les da una marca general de 6-1, de 3-0 en conferencia y los coloca como amplios favoritos para derrotar a los Mineros este sábado.

Sin embargo, Holtz considera que nunca es fácil ganar un partido de conferencia como visitantes en esta división.

“Tenemos que presionar el botón de reinicio, volver a tener una mentalidad de 1-0 y comprender que la única forma en que jugaremos bien es si ponemos nuestra atención donde debe estar, que es nuestra preparación a medida que avanzamos en nuestros entrenamientos. Realmente espero con ansias la oportunidad de ponerlo en marcha nuevamente esta semana y enfrentar a UTEP y los Mineros”.

Holtz opinó que UTEP es un equipo físico y fundamentalmente sólido, que da problemas en lo que hace esquemáticamente, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Precisamente en la defensa, el entrenador de LA Tech, considera que los Mineros manejan un sistema único y agregó que Dimel hace un gran trabajo con su staff y su equipo, además que los paseños compiten duro y juegan de manera física.

El entrenador de los Bulldogs sabe que la gente se fija más en el récord de UTEP, pero él considera que los Mineros dan pelea en cada juego y que hasta ahora nadie ha logrado números llamativos ante los paseños.

“Pones el video de este equipo y, mientras lo miras, te preguntas continuamente ‘¿cómo es que este equipo está 1-5?’. Van a ganar partidos de futbol este año. Están en el camino correcto”.