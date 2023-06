Amo a Juaritos: Alfredo Talavera

Cada vez más adaptado, junto con su familia, a Ciudad Juárez, el portero de Bravos, Alfredo Talavera, se siente agradecido por ser tomado todavía para el proyecto del club fronterizo, además revela aspectos que se desconocen de él como que no toma refrescos ni consume comida chatarra, al tiempo que considera que pasa por una de las pretemporadas más fuertes que ha tenido en su carrera futbolística.

De 40 años de edad, Talavera ha jugado todos los minutos posibles en los dos torneos que tiene con el

FC Juárez y se perfila para mantenerse como el portero titular en el Apertura 2023.

“La verdad que me siento muy bien, ya hacía falta una pretemporada intensa, muy buena como la que se está haciendo ahora, creo que es la base para poder conseguir cosas importantes durante el torneo y los torneos que se vienen. Para mí, este ha sido una de las pretemporadas más fuertes que he tenido en mi carrera”, declaró ‘Tala’ antes de que el equipo regresara de Querétaro, donde tuvieron dos semanas de pretemporada.

“Creo que eso nos va a dar mucha confianza a todos, todos los chavos que están con nosotros, la gente que se está sumando, va a dar mucha confianza porque al final el trabajo es la base, el trabajo consciente es el que da seguridad durante todo el torneo y es lo que nos tiene que mantener fuertes”, agregó el nativo de La Barca, Jalisco.

-Tú y tu familia, ¿cómo se han adaptado este primer año en Juaritos?

“En Juaritos, ¡amo a Juaritos! La verdad que nos hemos adaptado perfectamente, mis hijos adoran también, tenemos todo lo que necesitamos, hablando de familia, las escuelas, los hospitales, la casa. Todo lo que nosotros hacemos durante el día lo tenemos a la mano y la verdad que estamos súper felices en estar compartiendo también este proyecto, porque al final no nada más soy yo, hablo ahorita por mí, pero al final atrás de mí están mis hijos, está mi esposa y está toda mi familia; están mis sueños, también, están mis proyectos.”

Talavera añade que han hecho una mancuerna y un clic perfecto con Alejandra de la Vega y su esposo, así como con toda la institución que le ha dado la confianza de seguir en la institución.

“Entonces lo único que tengo que hacer es agradecerles, cómo, con todo mi esfuerzo y con todo el profesionalismo que se merece toda la gente también de Juaritos.”

-Cuéntanos un poco de algo que no sepamos de Alfredo Talavera.

“Qué no saben, pues muchas cosas, una de ellas es que me alimento de una forma distinta, por ejemplo, que me gustan los postres keto sin gluten. No como pasta, no como arroz, no tomo refrescos de ningún tipo, en general comida chatarra no como ninguno de esos. Y también pues bueno que me duermo temprano, me levanto a las seis para irme al gimnasio y empezar a las siete, todos los días durante 20 años de mi carrera.”

Portero de una larga trayectoria en el futbol mexicano, Talavera da su voto de confianza al entrenador Diego Mejía, que es un año más chico que él.

“Sí, la verdad es que es un entrenador joven, se puede decir, tiene mucha experiencia, ha trabajado con gente de España, gente en general de Europa, que le ha sumado a su experiencia; ahorita él ya se siente con toda la confianza, con toda la capacidad sobre todo de conocimiento, para que nosotros podamos hacer lo que él disponga. Nos transmite a nosotros que podemos hacer cualquier cosa, podemos conseguir muchas cosas en base a eso, en base al deseo del entrenador, a la experiencia del entrenador, a los sueños del entrenador que él nos transmite y que nosotros como profesionales y como personas, por supuesto que estamos con él”.