América: talentosa y versátil

El verano anterior América Rubio pegó cuadrangular de tres carreras para poner a las Adelitas en la pelea y abrir la puerta para que Chihuahua se colgara el oro en el softbol de la Olimpiada Nacional.

Hoy, meses después, en el arranque del ciclo olímpico, en la fase estatal, busca estar de nuevo en una justa nacional, pero en diferente disciplina.

A pesar que sus cualidades y virtudes han destacado más en el diamante, la jugadora fronteriza no pierde la esperanza de trascender en un deporte que le heredaron sus padres, quienes también lo practicaron a un muy buen nivel: el voleibol sala.

“La verdad que los mejores resultados los he conseguido jugando softbol. El año pasado con la selección Chihuahua fui campeona nacional y un año antes obtuve, en ese mismo deporte, el bronce”, comentó la versátil atleta.

América se desempeña en las paradas cortas cuando está en un campo de softbol, mientras que en una cancha de voleibol cubre la posición cuatro o banda.

“El voleibol me lo inculcaron mi papá y mi mamá, ya que los dos juegan y de alguna manera quisieron que yo lo aprendiera; el softbol lo practico desde los cuatro años porque mi papá jugó beisbol”, mencionó la voleibolista de 16 años.

En su caminar por ambas disciplinas han sido los éxitos que ha conseguido en cada una, los que han inclinado la balanza.

Mientras en el softbol ya fue monarca nacional, en voleibol sólo un título estatal la acompaña.

“Si me dan a escoger, y sin dudarlo, prefiero el softbol, es un deporte que me ha dejado más satisfacciones. En el voleibol calificamos al regional en 2016, pero luego ya no calificamos a la Olimpiada Nacional”, dijo.

Este año no pudo participar con la selección juarense de softbol, ya que la actividad se empalmó con torneos a los que tuvo que asistir como parte de sus compromisos escolares en una preparatoria de El Paso, Texas.

“Esos torneos de softbol me han abierto la posibilidad de tomar una beca para universidad en Estados Unidos, por eso no asistí al nuevo ciclo de olimpiada con la selección porque tengo que pensar en mi futuro”, aseguró Rubio Rodríguez.

Como parte del equipo Lobos Juárez de la categoría Juvenil Mayor, que dirige el entrenador Luis Chacón, América espera calificar a la fase regional. Luego de dos partidos, el conjunto juarense registra un triunfo y una derrota.

Con entusiasmo la joven jugadora aún recuerda la gran final en la que Chihuahua venció 7-6 a Ciudad de México en extrainnings para quedarse con la medalla de oro, siendo ella la figura del partido.