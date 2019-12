América por otra hazaña

Ciiudad de México.- Rezar no siempre le funciona al América en la Liguilla.

Si bien las Águilas han acostumbrado a sus aficionados a lograr hazañas y milagros en momentos de extrema presión, como en el que estarán metidos esta tarde cuando reciban a Morelia por el partido de vuelta de las semifinales, los de Coapa también han demostrado ser mortales.

En las últimas tres series de semifinales, en las que América llegó al partido de vuelta con desventaja, los de Miguel Herrera no fueron capaces de remontar el resultado.

León, Santos y Tigres maniataron al América. Monarcas se podría apuntar hoy a esa lista.

Tan sólo en el Apertura 2017, América llegó a la semifinal ante el conjunto regio con un 1-0 en contra. Las Águilas necesitaban un par de goles para avanzar, pero en lugar de ello recibieron otros tres para terminar humillados y sin milagro.

Un semestre más tarde, América se metió entre los cuatro mejores equipos de la Liguilla y se topó con Santos, que le había derrotado 4-1 en la ida.

Las Águilas necesitaban tres tantos para avanzar, con el beneficio del gol de visitante y la posición en la clasificación general, pero la escuadra de Torreón no se achicó en el Azteca y les empató 2-2, sellando una nueva eliminación para “El Piojo”.

Si bien seis meses después América pulverizó a Pumas en su serie de semifinales, las Águilas no llegaron con desventaja al partido de vuelta.

Pero también fueron incapaces de remontar el gol que les marcó León en el partido de ida del Clausura 2019. Los azulcremas sólo anotaron uno de los dos tantos que necesitaban en el partido de vuelta.

Las Águilas necesitan hoy otro milagro, uno más para remontar el 2-0, en contra, que se trajeron en la ida en el Estadio Morelos.