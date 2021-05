América invoca a la historia para remontar contra Pachuca

Cortesía

Ciudad de México— Guillermo Ochoa apela a la afición, y a la historia de gestas del América, para remontar este domingo contra Pachuca.

“El club América está hecho para grandes cosas y lo tenemos que demostrar en la cancha, con el apoyo de la gente, como lo hemos tenido en las buenas y las malas. Mañana, de la gente que está en su casa tendremos el apoyo incondicional y los que estén en el estadio nos harán sentir esa energía para juntos lograr esta remontada y seguir avanzando, que queremos estar hasta la Final”, expresó el capitán, en videoconferencia.

Las Águilas caen, en el marcador parcial, 3-1 contra Pachuca. De entrada, requieren una victoria por marcador de 2-0 o 3-1 para ser semifinalistas.

“Hay un trabajo detrás de esto, al inicio del torneo pocos nos daban la posibilidad de estar donde estábamos al final del torneo regular, la exigencia es alta, por eso el compromiso del grupo para remontar. El equipo está enfocado en hacerlo y convencido de que tenemos los argumentos. No se trata de decirlo frente a la cámara, no nada más de palabra, hay que hacerlo en la cancha.

“A lo largo del torneo hemos hecho muy buenos partidos y hemos mostrado mucha regularidad y seriedad en la forma de jugar, una línea y estructura, no es el momento de cambiar, es cuando más debes creer en tu trabajo y en lo que hemos hecho, 90 minutos en casa en los que podemos darle la vuelta”, insistió.

Destacó que en el Estadio Azteca han hecho grandes hazañas. Hablar del América y las remontadas es remitirse a partidos como el del Tampico Madero, del Necaxa, del Cruz Azul.

“Hubo molestia por el resultado, pero con muchas ganas de que llegara el partido del domingo, con ganas de remontar y darle vuelta, sabemos que podemos dar y queremos dar más, Ya analizamos el partido, y después de verlo, aún creemos más en que le podemos dar vuelta, tenemos un aliciente extra, nuestro Estadio Azteca y con nuestra gente, y si hay un equipo que lo puede hacer y está hecho para esto es el América.

“Todos sabemos cómo es el formato, no es ni excusa, sabemos que el torneo local muchas veces no premia la regularidad, así es la Liguilla, tenemos que afrontarla como es, nos tocó jugar un partido de ida no tan certero como en el torneo regular, y ya está, el futbol brinda oportunidades y ahora la Liguilla nos da esta revancha rápido”, expresó.