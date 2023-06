América, con nuevo entrenador, se estrena en el Apertura mexicano

Ciudad de México.- Hace apenas un par de semanas, André Jardine se presentó para iniciar la nueva temporada con el Atlético San Luis, con la idea de llevarles otra vez a la liguilla. Ahora, el entrenador brasileño carga en sus hombros con el peso de los sueños de campeonato del América, uno de los dos equipos más populares del país.

Jardine y las Águilas buscarán dar el primer paso rumbo a esa meta a partir del viernes cuando reciban a Ciudad Juárez por la primera fecha del torneo Clausura.

“La meta principal es llegar a la liguilla con un equipo consistente y robusto para jugar un torneo donde es a matar o morir”, dijo Jardine. “Me encanta estar en una institución grande donde los jugadores están molestos por la falta de títulos, hay que hacer de eso una obsesión y trabajar día y noche para conseguirlo”.

Jardine, de 43 años, fue campeón olímpico en los Juegos de Tokio realizados en 2021, dirigiendo a la selección de su país. Desembarcó en México tras ser fichado por el San Luis el verano pasado.

Con una plantilla modesta, el brasileño logró desarrollar un estilo ofensivo y los metió a la liguilla el torneo anterior donde metió en apuros precisamente al América en los cuartos de final.

“Han sido días de mucho trabajo conociendo a la gente en el club, con la cabeza trabajando sin parar así es cuando llegas a un club nuevo, veo a los jugadores ilusionados con lo que podemos hacer juntos”, dijo Jardine. “Encaramos el próximo torneo como el mejor de nuestras vidas”.

Ahora, con una de las nóminas más elevadas del país, Jardine espera replicar la fórmula de éxito y darle al equipo una corona que se le niega desde el Apertura 2018, cuando conquistó el 13er cetro de su historia para mantenerse ser la escuadra más laureada del país.

“Ahora que el estadio Azteca es mi casa quiero tener aun mejores recuerdos y quiero conquistar un título para la afición”, dijo Jardine. “Quiero que, jugando en casa, hacer del América un equipo imbatible, no se puede perder en casa”.

Jardine llegó al América en relevo por el argentino Fernando Ortiz, quien renunció al cargo tras quedar eliminado por Chivas en las semifinales, dejando a las Águilas con el anhelo de ponerle fin a su sequía de títulos.

“La eliminación fue sensible, la herida sigue abierta para la gente, pero lo entendemos porque un equipo con ambiciones no podría tener una afición que no le exija, no sería congruente”, dijo el zaguero Miguel Layún, “Entendemos la responsabilidad, pero es difícil expresar con palabras lo que con hechos no hemos demostrado”.

Ante Ciudad Juárez, Jardine deberá sortear las ausencias de tres seleccionados mexicanos que están en la Copa de Oro, además de las salidas del colombiano Roger Martínez, que terminó acuerdo, de los uruguayos Federico Viñas (León) y Jonathan Rodríguez (rodilla).

El problema mayor en la primera fecha es que la ausencia de Henry Martín por estar con la selección y la salida de Viñas dejan al equipo sin un centrodelantero, y el equipo sólo tiene disponible al canterano Román Martínez.

“Entiendo la ansiedad de todos por saber, pero no quiero dar ventajas al rival, me gustan las variantes y podría jugar sin un delantero fijo o con un falso nueve, así que me gusta la incertidumbre del rival que no sepa como vamos a jugar, aunque hay jugadores de la Sub20 que podrían entrar”, afirmó el entrenador brasileño.

En otros encuentros: Mazatlán-Pachuca, Tijuana-Pumas, San Luis-Monterrey, Tigres-Puebla, Atlas-Cruz Azul, Toluca-Necaxa, Santos-Querétaro y León-Chivas.