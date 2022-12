Amarran Vaqueros playoffs

Los Vaqueros de Dallas perdieron un partido que debieron haber ganado en Jacksonville, pero están de regreso en los playoffs debido a que los Gigantes de Nueva York derrotaron a Washington.

Al estar virtualmente afianzados en el quinto sembrado en la Conferencia Nacional restando tres partidos por jugar, Dak Prescott y compañía enfrentan un final intrigante para tratar de ganar impulso para la postemporada en partidos que es improbable que tengan muchas consecuencias para ellos.

PUBLICIDAD

Existen pocas dudas sobre la necesidad que tendrán los Vaqueros, que tienen una marca de 10-4, para derrotar el sábado al líder de la NFL y su rival en el Este de la Conferencia Nacional, Filadelfia, que tiene una marca de 13-1. Su mente podría utilizarlo como un refuerzo.

Después que Dallas desaprovechó la ventaja de dos dígitos en el marcador en la segunda mitad de las derrotas que tuvo en Green Bay el mes pasado y la del domingo en tiempo extra por marcador de 40-34 ante los Jaguares, los que lo dudan estarán observando afuera de las oficinas centrales del equipo.

“He sido el sembrado número uno y me han echado de allí y he logrado ganar siendo el quinto sembrado”, comentó el entrenador Mike McCarthy. “Así que, como ya lo dije, se supone que no debemos hablar de eso hasta que lleguemos a las 11 victorias y aún no lo logramos”.

“Tenemos que bajar la cabeza y seguir trabajando y después reaccionaremos adecuadamente a eso. Tenemos un vestidor lleno de jugadores responsables”.

La derrota de los Vaqueros ante Jacksonville después de aventajar en el marcador por 27-10 en la segunda mitad le quitó el vigor al enfrentamiento que tendrán la víspera de Navidad con las Águilas. Aun si logran ganar, Dallas casi no tendrá oportunidad de dominar a Filadelfia.

También es improbable que los Gigantes o Comandantes superen a los Vaqueros en la tabla de posiciones de la División, así que los dos últimos partidos de la temporada regular en Tennessee y Washington generarán dudas sobre si deben descansar a los titulares o a otros jugadores que tienen problemas con las lesiones.

Hay mucho de esto último después de que el apoyador Leighton Vander Esch abandonó el partido de Jacksonville debido a una lesión en el cuello, y el ala defensiva Dorance Armstrong también está fuera debido a una lesión en la rodilla.

Los Vaqueros jugarán sin dos de sus esquineros titulares durante el resto de la temporada, ya que Anthony Brown y Jourdan Lewis y uno de sus reemplazos, Kelvin Joseph, permitieron un largo acarreo para anotación que provocó la recuperación de Jacksonville.

Siguieron dos intercepciones de Prescott, incluyendo la de Rayshawn Jenksin que regresó 52 yardas un balón, siendo la anotación ganadora en tiempo extra. Las 10 intercepciones de Prescott desde la Semana 8 son el mayor número en la NFL.

“Si hubiéramos ganado en ese momento con el gol de campo, no creo que eso hubiera cambiado el respiro en el tercer período, que fue lo malo que sucedió en este partido”, comentó Prescott. “Tenemos que seguir adelante. Eso no nos coloca en una mejor posición”.

Lo que está funcionando

La ofensiva ha sido crucial al final del tiempo reglamentario en las dos últimas semanas. Una jugada de 98 yardas ayudó a Dallas a evitar una derrota en la victoria que tuvieron por marcador de 27-23 en contra de Houston. Prescott dirigió a los Vaqueros en una jugada de 75 yardas que sería la anotación de la ventaja cuando restaban tres minutos por jugar en contra de los Jaguares.

En lo que necesitan ayuda

El receptor número 1, CeeDee Lamb, logró su tercer partido de 100 yardas en los últimos seis, sin embargo, los Vaqueros demostraron que pueden utilizar a su reciente agente libre TY Hilton, quien estuvo inactivo en contra de los Jaguares pero es probable que esté preparado para enfrentar a las Águilas.

Aunque Noah Brown anotó en dos ocasiones por primera vez en su carrera en contra de Jacksonville, el regreso de una intercepción con la que terminó el partido ocurrió con un lanzamiento que pegó en su brazo.

Michael Gallup logró sólo una intercepción para 2 yardas, mientras que James Washington no realizó ninguna atrapada en dos partidos desde que hizo su debut con Dallas. Washington estuvo fuera la mayor parte de la temporada después de fracturarse un pie en el campamento de entrenamiento.

Lo que sí tienen

Tyron Smith tuvo una sólida actuación en su temporada de debut como tackle derecho. Este jugador, que en ocho ocasiones ha participado en el Tazón de Profesionales, no ha jugado desde que era novato en el 2011. Después de que Smith se rompió un tendón en el campamento de entrenamiento, el novato Tyler Smith se desempeñó como tackle izquierdo. Los Vaqueros decidieron que no quieren ceder su derecho a seleccionar en la primera ronda.

Lo que no tienen

El coordinador ofensivo Kellen Moore le apostó a una tercera oportunidad para anotar al final del tiempo reglamentario al lanzar en lugar de forzar a Jacksonville a utilizar su último tiempo fuera con una jugada terrestre.

Ese tiempo fuera jugó un papel muy importante para que los Jaguares estuvieran en posición para realizar el gol de campo de 48 yardas que ejecutó Riley Patterson, mientras concluía el tiempo en el reloj en el tiempo reglamentario.

Lesiones

El tackle derecho Jason Peters, quien se supone que iba a compartir tiempo con Tyron Smith, salió renqueando en la segunda mitad, aunque no hay indicio de lo que puede haber sido esa lesión. Debido a que Tyron Smith volverá a jugar, el tiempo de juego de Peters podría reducirse de cualquier manera. El veterano jugador fue contratado al inicio de la temporada.

El número clave

Es el 339, que son las yardas que los Vaqueros cedieron en la segunda mitad en contra de los Jaguares y es el segundo mayor número que han permitido después del medio tiempo desde por lo menos 1991. Dallas concedió 369 yardas en la segunda mitad de la derrota por marcador de 31-30 ante Detroit hace nueve años.

El siguiente partido

Las Águilas ganaron su primer enfrentamiento por marcador de 26-17 en la Semana 6 en casa, aunque Jalen Hurts tiene un récord de 0-2 en casa de los Vaqueros.