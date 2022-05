Amarra Pumas el repechaje con doblete de Dinenno

Ciudad de México.- De la mano del "Comandante" Juan Ignacio Dinenno, quien se despachó con un doblete, Pumas clasificó al repechaje del Clausura 2022 al vencer 2-0 a Pachuca y ganó tanques de motivación para la gran Final de la Concachampions.

Nueve minutos le bastaron en la cancha al goleador argentino para quebrar la resistencia del líder. Entró al 60'. Al 64' ya había vencido a Óscar Ustari con un sólido cabezazo y al 69' lo vacunó nuevamente, con un potente disparo con la diestra.

Lo imposible no existe en el diccionario de los Pumas. El puntero Pachuca lanzó a casi todo su equipo titular, más allá de que guardó a Nicolás Ibáñez y por ello André-pierre Gignac aseguró el título de goleo. Los auriazules no tenían opción: o ganaban o se despedían de la competencia.

Cuando no existen las alternativas, el riesgo es hasta necesario. Ayer Cruz Azul no lo hizo y por eso quizá hasta pierda la localía en el Repechaje, pero al técnico Andrés Lillini no le tiembla la mano en momentos de máxima tensión y por eso al 60' mandó a tres cartas fuertes: Dinenno, Leonel López y Jorge Ruvalcaba, pese a que guardaba a los primeros dos para la Final de la Concachampions. Los auriazules tuvieron que arrancar con un cuadro alternativo porque el miércoles se juegan el boleto al Mundial de Clubes frente al Seattle Sounders.

Apenas se acercó a entregar la papeleta de cambio, Dinenno provocó la locura en el Estadio Olímpico Universitario, al que acudieron 14 mil 286 aficionados, testigos de la gallardía de los Pumas, encabezados por Lillini en el banquillo y por Juan Ignacio en la cancha.

Al 86', CU vibraba ya al ritmo del "¡Cómo no te voy a querer! y de la Goya, pues contra todo pronóstico su equipo alimenta el sueño del título con ese coraje que ya quisieran plantillas con el doble de presupuesto.

Con esta victoria, los universitarios llegaron a 22 puntos y por ahora marchan en el sitio 11 de la clasificación.