Amargo reencuentro

Madrid.- El reencuentro de Lionel Messi con la Selección de Argentina fue igual de frustrante que la despedida hace ocho meses.

Con goles de Salomón Rondón, a los seis minutos; John Murillo, a los 44; y Josef Martínez, a los 75 de penal, Venezuela se impuso 3-1 en un amistoso jugado ayer en el Estadio Wanda Metropolitano, en la capital española. Fue la segunda victoria de la Vinotinto sobre los albicelestes en 24 partidos.

El amistoso marcaba el regreso de Messi al seleccionado de su país, con el cual había jugado por última vez en la eliminación ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Con 31 años, empieza a transitar la etapa final con la Albiceleste, la gran cuenta pendiente de su carrera ya que nunca conquistó un título de los importantes.

Pero el técnico Lionel Scaloni cometió el mismo pecado que sus antecesores en el cargo: la dificultad de generar sociedades con futbolistas que potencien a Messi y no le rindan pleitesía en la cancha, cediéndole a la pelota aun cuando esté rodeado de camisetas rivales.

“Es difícil que (Messi) no dé un buen partido”, dijo Scaloni. “Las situaciones que generamos fueron todas gracias a su desequilibrio y en el segundo tiempo encontramos más cómo asociarnos con él”.

Messi fue descartado para enfrentar a Marruecos en Tánger el martes, en otra prueba de cara a la Copa América que se jugará en Brasil dentro de tres meses. Un parte médico de la selección consignó que el delantero, que jugó los 90 minutos ante Venezuela, sufrió una “reagudización” de una dolencia en el pubis.

El astro del Barcelona tuvo su primer remate franco de gol a los 37 minutos con un zurdazo de media distancia que sacó al tiro de esquina el guardameta Wuilker Fariñez. La primera etapa también dejó dos asistencias suyas a la cabeza de Lautaro Martínez, que el atacante del Inter de Italia no supo capitalizar. Y en el segundo participó de la jugada que terminó en el descuento de Lautaro Martínez a los 59.

Venezuela, que bajo el mando de Rafael Dudamel promete pelear duro por clasificarse a su primera Copa Mundial en las próximas eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022, fue implacable para aprovechar las imperfecciones defensivas de Argentina.

Una línea de cinco defensores que jugaban por primera vez juntos se vio sorprendida por un pelotazo de Roberto Rosales para Rondón, que le ganó la espalda a Gabriel Mercado, dominó el balón con el botín derecho y remató ante la salida de Franco Armani. La temprana ventaja en el marcador terminaría por influir en el desarrollo del partido.

Antes del descanso en la cancha del Atlético de Madrid, Murillo anotó el segundo con derechazo cruzado al segundo palo de Armani tras jugar rápido un tiro libre mientras los rivales estaban distraídos reclamando por la falta cobrada.

“Ganar a Argentina, con el mejor jugador del mundo en el campo por 3-1 no es casualidad y, si es casualidad, no se da todos los días”, señaló el técnico venezolano Rafael Dudamel. “Pero no creo en las casualidades ni en la suerte, sino en el trabajo y en la convicción de mis futbolistas”.

Inesperadamente, Dudamel ofreció renunciar al cargo tras el partido. En una rueda de prensa, dijo que quedó inconforme por el uso político de una visita de un funcionario del Gobierno previo al partido y que su futuro se decidirá tras consultas con dirigentes de su Federación en los próximos días.

Martínez, con un remate de zurda, le dio algo de luz a los albicelestes pero el defensor Juan Foyth sujetó a Josef Martínez en el área y la figura del Atlanta United ejecutó el penal con su clásica definición de derecha, previo salto con la zurda.



Japón 0, Colombia 1

Yokohama, Japón.- Carlos Queiroz debutó con el pie derecho como técnico de Colombia gracias a un gol de penal convertido por Radamel Falcao que le dio a Colombia la victoria 1-0 ante Japón en un partido amistoso.

El goleador histórico de la selección anotó a los 64 minutos en el Estadio Internacional de Yokohama. La pena máxima fue señalada tras una mano en el área del defensor Takehiro Tomiyasu.

“Fue un partido muy serio y muy competitivo”, dijo Queiroz, el técnico portugués de 66 años que el mes pasado tomó las riendas en reemplazo del argentino José Pekerman, artífice de llevar al equipo a los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.