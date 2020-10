Amargo cierre de temporada para ‘Locos’

Cortesía El Paso Locomotive FC

Luego de perder la final de la Conferencia Oeste del Campeonato de la USL, el entrenador de Locomotive, Mark Lowry, declaró a través de su cuenta de twitter que la derrota le duele principalmente por sus jugadores, pues ellos se merecen más.

El Paso cayó en penales 4-2 (1-1) con Phoenix Rising el sábado por la noche y por segundo año consecutivo perdió la final de conferencia, luego de que en su temporada de debut en el 2019 también llegaron a esta instancia y perdieron en tiempo extra con Real Monarchs SLC.

“No tengo palabras para esto. No me duele por mí mismo, personalmente puedo aceptar esto y llevar la carga, pero me duele y me duele el estómago por mis jugadores. Absolutamente enfermo. Todos merecen más. No hay palabras”, declaró Lowry a través de su cuenta de Twitter.

El sábado, los ‘Locos’ se vieron abajo en el marcador al minuto 18 con un gol anotado por Jordan Schweitzer, que ensayó su disparo desde la media distancia, el balón alcanzó a ser desviado por Richie Ryan y tomó un efecto extraño que no permitió que el portero Logan Ketterer pudiera desviarlo.

Al minuto 59 de tiempo corrido, Bryam Rebellón anotó el gol del empate con un zurdazo dentro del área y aunque ambos equipos generaron oportunidades de gol, el marcador ya no se movió y se tuvieron que jugar los tiempos extras, en los que tampoco se hicieron daño.

De esa manera, el juego se tuvo que definir en serie de penaltis. Para los ‘Locos’ fue el tercer partido consecutivo en los playoffs de este que tuvo que recurrir a los tiros desde los once pasos para inclinar la balanza hacia un lado.

Gómez sufrió un resbalón al momento de realizar su disparo y el balón pegó en el travesaño. El jugador originario del estado de Durango se quedó tirado en el campo con lágrimas en los ojos y tuvo que ser levantado y consolado por sus compañeros de equipo e incluso de Phoenix.

“Y ese es el final de nuestro segundo año, ¡pero qué año fue! Hasta 2021”, publicó Locomotive en su cuenta oficial de twitter después de la derrota.

“Gracias El Paso, no podríamos haberlo hecho sin ustedes”, agregó la máquina fronteriza en un segundo tuit.