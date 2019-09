Amansa Nadal a Berrettini y se cita con Medvedev

Nueva York.- Rafael Nadal se encontró en desventaja en un reñido primer set ante un rival más grande y joven, uno que le estaba complicando en su semifinal del Abierto de Estados Unidos.

El español no es de caer presa del pánico, tampoco capitula. Nadal resistió y esperó que Matteo Berrettini, el 24to cabeza de serie, titubeara, y procedió a dar el zarpazo.

Nadal quedó a ley de una victoria de su cuarto título del Abierto de Estados Unidos y el número 19 en un Grand Slam –a uno del récord de Roger Federer entre los hombres– al amansar el ímpetu del italiano Berrettini, imponiéndose 7-6 (6), 6-4, 6-1 bajo techo cerrado en el estadio Arthur Ashe anoche.

Segundo cabeza de serie del torneo, Nadal empezó perdiendo 4-0, luego 5-2 y después 6-4 en el desempate del primer set. Pero reaccionó llevándose los siguientes cuatro puntos para encarrillar su victoria.

“No quieres encontrarte en un desempate ante un jugador como Matteo... ¿he tenido suerte, no?”, dijo Nadal. “Sobreviví ese momento y... tras ello, el partido cambió completamente”.

Efectivamente. Nadal quebró una vez en el segundo set y tres veces en el tercero. No afrontó una sola bola de quiebre en el partido.

Se las verá contra el ruso Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, en el duelo por el título mañana. Será la 27ma final en las grandes citas para Nadal.

Si se corona campeón, quedará a un título de alcanzar el récord de Federer, líder de la tabla histórica de los hombres con 20 trofeos de individuales.

Medvedev se hizo famoso en este US Open por ganarse el encono de los espectadores, pero se está ganando el respeto de todo el mundo tras alcanzar su primera final de un grande.