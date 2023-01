Alza la mano

Oriundo de El Paso, pero con doble nacionalidad por ser hijo de padres mexicanos, el corredor fronterizo Daniel Bernal, del equipo de atletismo de UTEP, levanta la mano para competir por México en las distancias de 10 mil y 5 mil metros.

De niño, Daniel Emmanuel creció en Ciudad Juárez y su primer contacto con el deporte organizado lo tuvo en un equipo de natación que entrenaba en la alberca de la UACJ.

Por cuestiones familiares llegó a los 6 años a vivir a El Paso, donde siguió con la natación hasta que en la secundaria empezó a correr. Al terminar la preparatoria decidió ir a estudiar Ingeniería Industrial a la Universidad de Carolina del Sur, donde estuvo cuatro años y medio y también allá formó parte del equipo de atletismo.

Actualmente, Bernal Páez estudia la maestría en la Universidad de Texas en El Paso y compite en las distancias de 5 mil y 10 mil metros.

“Soy fronterizo diría yo, pienso que tengo las dos culturas, soy bicultural y sí quiero competir por México, pues tengo mucho orgullo, mi mamá y mi papá son mexicanos”, declaró Bernal al término de un entrenamiento matutino sobre la pista del Estadio Benito Juárez.

En este 2023, Daniel Bernal quiere participar en las competencias estatales de Chihuahua para buscar el boleto al Nacional y después representar a México en eventos internacionales.

“Sería un orgullo porque yo me siento mexicano por herencia, por parte de mis papás, yo nada más hablo español en la casa con mi mamá, con mis hermanos, con mis familiares”, señaló el atleta de 24 años de edad.

Bernal agrega que al vivir en una zona fronteriza no se siente tanto la diferencia en la cultura, pero el tiempo que estuvo alejado de aquí sintió que algo le faltaba.

“No quiero decir que las personas allá eran malas o groseras, pero sentía que aún me faltaba algo. Y regresándome aquí he mejorado todos mis tiempos, entonces pienso que viviendo aquí, comiendo comida mexicana todos los días, sean frijoles o quesadillas, en comparación allá que no es tan común, siento que está dentro de mí esa cultura mexicana”.

–¿Cómo visualizas el 2023?

“El 2023 ojalá de mucho éxito, ojalá haya oportunidades también en poder calificar en carreras buenas por México, visualizo poder ir al Nacional a competir allá, creo que son en abril, y ojalá también llegar al Nacional de la NCAA en los 10 mil metros. Eso es lo que visualizo, también ya decidiendo si puedo tomar la trayectoria de un atleta semiprofesional o profesional”.

–¿Te ves en los Juegos Olímpicos de París 2024?

“Eso sería bien genial, pero ya eso depende de cómo voy avanzando, cómo voy desarrollándome, cómo voy compitiendo con los más más buenos de México, del mundo, entonces ahí ya podríamos decidir si sería buena oportunidad tratar de acceder o no”.

Conózcalo

Nombre: Daniel Emmanuel Bernal Páez

Fecha de nac.: 31 de octubre de 1998

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 24 años

Estatura: 1.73 m, 5’8

Peso: 66 kg, 145 lb

Temporada al aire libre 2022

Tercer equipo ideal de la Conferencia USA (1500 m)

Registró su mejor marca personal de 3:49.71 en los 1500 m y terminó tercero en el Campeonato al aire libre de la C-USA

Logró la mejor de su carrera colegial en los 3000 m (8:11.23) y obtuvo el primer lugar en el Sun Angel Classic

Primer lugar en los 5000 m (14:11.85) del Desert Heat Classic

Cuarto lugar en los 5000 m (14:27.92) del Campeonato de la Conferencia USA

Compitió en los 10K del Campeonato del Oeste de la NCAA

Registró un récord personal (28:53.68) en los 10K de la 62a edición anual de relevos Mt. SAC (Élite)