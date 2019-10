Alza Federer título 10 en Basilea

Basilea, Suiza.- Roger Federer ganó el título del torneo de su natal Basilea por 10ma ocasión al vencer ayer en la final 6-2, 6-2 a Álex de Miñaur.

El suizo de 38 años ofreció una lección de buen tenis en su primer choque con el australiano de 20 años, que aún no había nacido al momento en que Federer incursionó en el tenis profesional y compitió por primera vez en Basilea en 1998.

Con una combinación de velocidad y colocación de potentes disparos bajos, Federer concretó su primer match point cuando un tiro de derecha de De Miñaur quedó muy abierto.

El 10mo título de Federer en Basilea fue además uno de los más eficientes. No cedió un solo set en cuatro partidos disputados, y nunca fue llevado al desempate.

La final de ayer duró apenas 68 minutos, y el partido más largo de Federer esta semana fue de 79 minutos.

“En realidad esperaba que Roger se hubiera hartado de tanto ganar aquí y diera una oportunidad a alguien más”, bromeó De Miñaur durante la ceremonia de premiación. “De nuevo fue demasiado bueno, eso fue asombroso”.

El cuarto título del suizo en 2019 es el 103ro de su carrera. De Miñaur, 28vo del ranking mundial, cuenta con 100 títulos menos y había ganado las tres finales previas que disputó esta temporada.

Elogiando a su oponente, Federer predijo “muchas cosas más vendrán para ti. Vas en ascenso”.

Federer se apuntó el primer rompimiento del partido estando arriba 2-1 en el primer set, poco después de que De Miñaur evitara ceder otro en una racha de 39 disparos.

El de casa se llevó el set al poner fin al siguiente point con una certera volea cruzada sobre la cabeza.

Luego llevó el duelo a dos situaciones de punto para set en el servicio del rival y se alzó con el segundo una vez que De Miñaur estrelló un tiro de derecha en la red.

Federer también rompió el siguiente servicio del australiano en el segundo set, aprovechando su tercer oportunidad de rompimiento.

El suizo extendió su racha ganadora a 24 partidos en la cancha central de Basilea en St. Jakobhalle, donde no ha sufido una derrota desde la final de 2013 contra el argentino Juan Martín del Potro.