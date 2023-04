Alvídrez a escena

El juarense Santiago Alvídrez compite hoy en el Campeonato Panamericano Junior de Taekwondo, avalado por la Unión Panamericana de esta disciplina, que se lleva a cabo en República Dominicana. Alvídrez estuvo concentrado recientemente durante una semana con la Selección Mexicana Juvenil en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Alvídrez explicó que después de ganar el Nacional de Toluca esperó a ser llamado a la Selección Nacional Juvenil, por lo que a principios de este mes estuvo concentrado durante una semana en el CNAR de la Ciudad de México.

“Estuvo muy bien, fue un cambio que se sintió, el cambio de ritmo, el entrenamiento un poco más pesado; dos entrenamientos al día de dos horas cada uno con la Selección mayor, entonces pues estuvo pesado, pero estuvo muy bien porque me ayudó a mí a adaptarme a ese tipo de entrenamientos y a mejorar”, dijo Alvídrez en relación a la semana que estuvo con el equipo nacional y que para él fue su primera concentración.

El atleta de 17 años de edad, compartió que un día de concentración para él empezaba a las 8:30 am con un desayuno ligero, después los llevaban al CNAR para entrenar de 10:00 a 12:00, tiempo en el que mayormente tenían combates con la Selección mayor. Regresaban al hotel para descansar y volvían a entrenar de 4:00 a 6:00 pm.

Los tiempos libres Santiago los utilizaba para descansar y comer para reponer las energías. También tuvo oportunidad de conocer gente nueva y hacer amigos de otros estados, así como convivir con algunos que ya conocía.

–¿Cómo te sientes para este Panamericano?

“Bien, me siento bien preparado, me siento con cierta confianza porque ya vengo entrenando muy duro y me siento muy bien”.

–¿Cómo tomaste este llamado a la Selección?

“Bien, me sentí muy orgulloso porque es la primera vez que lo hago y siempre había sido mi sueño y el sueño de mi papá, que estuviéramos concentrados en el CNAR y finalmente lo logré”.

Antes de incursionar en el taekwondo, Santiago jugó beisbol, pero dos veces se quebró el brazo.

“Llevo practicando taekwondo desde que tengo cinco años, estoy aquí porque a mi hermano mayor también lo metieron y luego me metieron a mí porque vieron que cuando él estaba entrenando yo me ponía afuera a hacer los mismos entrenamientos, entonces vieron que me llamaba la atención y me metieron también y casi toda mi vida he estado aquí en el taekwondo”.

Conózcalo

Nombre: Abraham Santiago Alvídrez Gándara

Fecha de nac.: 5 de marzo de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 75 kg

División: -78 kg

Categoría: Juvenil

Campeonato Panamericano Junior de Taekwondo

24 al 26 de abril 2023

Palacio de Voleibol

República Dominicana