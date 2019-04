Altas metas e ilusiones renovadas

Con manager nuevo en la persona del puertorriqueño Edwin Rodríguez, algunos cambios en las reglas de juego y, una vez más, con un objetivo muy alto, los Chihuahuas de El Paso inician su sexta temporada en la Liga de la Costa del Pacífico del beisbol de Triple-A en los Estados Unidos.

Los paseños abren la campaña como campeones defensores de la División Pacífico Sur y reciben en serie de cinco juegos a un equipo de ese mismo grupo, los Aviadores de Las Vegas, que a partir de esta temporada juegan con ese nuevo nombre en lugar de los 51s, que portaron durante 18 campañas.

“Ya estamos preparados, este equipo prácticamente comenzó a entrenar para la segunda semana de febrero, creo que fue febrero 12, y ya han pasado unas seis, siete semanas. Estos muchachos desde hace dos, tres semanas ya están listos para comenzar, están en una buena condición de juego”, declaró el manager de los Chihuahuas.

“Así que todo ese trabajo que los jugadores individuales estuvieron haciendo en su temporada muerta desde noviembre hasta febrero y lo que hicieron en los campos de entrenamiento, ya ellos están ansiosos de poderlo exhibir ante su fanaticada”, agregó el puertorriqueño.

Para esta temporada se esperaba que con los Chihuahuas jugara el dominicano Fernando Tatis Jr., que sin embargo dio el salto directo de Doble-A a las Grandes Ligas al ser elegido por los Padres para estar en su roster inaugural la semana pasada.

“Bueno, en parte desilusionante para los fanáticos, pero es un buen avance, buen noticia para Fernando Tatis y para la organización de los Padres de San Diego, así que espero que no lo veamos aquí en El Paso lamentablemente, que se quedé allá en Grandes Ligas, pero sí, con todo y eso tenemos un buen grupo de muchachos jóvenes, que yo creo que a la fanaticada le va a agradar”, declaró al respecto el manager de los caninos.

Por el contrario, se esperaba que el mexicano Luis Urías no estuviera en estos momentos en El Paso, sino en San Diego, pero la directiva y el cuerpo técnico de la novena californiana decidieron que el sonorense empezara un año más en la frontera.

“A estos muchachos esto en vez de amilanarse, yo creo que esto los fortalece a ellos mentalmente, y éste es el caso de Luis Urías. En el momento obviamente cuando le dieron la noticia que no estaba con el equipo de Grandes Ligas pues estaba frustrado, pero ya después de 24 horas la mentalidad está correcta, como debe de estar, una mentalidad clara y listo para trabajar en las debilidades que él tiene, que él sabe muy bien que tiene”, mencionó Rodríguez.