Altas expectativas en atletas locales

Una numerosa delegación de deportistas juarenses ya se encuentra en Chihuahua para comenzar este dia con su participación en la Olimpiada Estatal de atletismo 2019.

Son 200 atletas los que representarán a la frontera, distribuidos en al menos 20 clubes o equipos de la localidad.

“Platicando con todos los entrenadores consideramos que al menos 100 atletas de Ciudad Juárez son los que deben pasar a la Olimpiada Regional, ya que se trabajó bastante desde el año pasado, antes de que iniciaran los seriales”, comentó el profesor Carlos Sifuentes, entrenador y presidente de la Liga Municipal de Atletismo.

Serán tres días de competencia los que se tienen programados en el estadio Olímpico en Chihuahua.

Hoy la actividad inicia a las 8:00 horas.

“Todos pusimos nuestro mejor esfuerzo; atletas, entrenadores y papás pusimos bastante empeño. Fue una temporada larga de muchos sacrificios, en invierno, en vacaciones de verano, que esperamos que rindan frutos en la Olimpiada Estatal”, manifestó Sifuentes.

Dentro de ese par de centenares de atletas que representarán a Ciudad Juárez, una de las cartas fuertes es Kenneth Talavera, quien participa en los 800 y mil 500 metros planos.

“Vamos bien preparados, espero salir de nueva cuenta con los dos oros, mejorar las marcas que obtuve en el serial en las dos pruebas en las que intervine y con ello la clasificación a la etapa regional”, señaló Talavera Ruiz.

Kenneth no tuvo complicaciones en el serial de atletismo para terminar en el primer lugar de la prueba mil 500 metros planos, de la categoría sub 21, con una marca de 4:13.31 minutos.

Dentro de la misma categoría (18-20 años) también se adjudicó la primera posición de los 800 metros planos, con un registro de un minuto con 58 segundos y 14 centésimas.

“El objetivo final es llegar a la Olimpiada Nacional, también ganar los dos oros y dar una marca internacional para asistir al Panamericano Sub 20 de este año”, declaró el atleta de 17 años de edad.

A esta justa estatal, calificaron los primeros 12 lugares en cada prueba individual; en pruebas combinadas avanzaron todos los que cumplieron con las dos fechas.