Alistan pruebas

El fin de semana en el que se celebra el Memorial Day en los Estados Unidos, comenzará el próximo viernes con el primero de dos días de pruebas para el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, que contará con la presencia de caballos dosañeros con experiencia en stakes, así como a los inexpertos que mostrarán todo su potencial.

Son 274 dosañeros los que correrán en las 28 pruebas de 350 yardas, de las cuales 14 serán el viernes 24 de mayo y el resto un día después. Para esos dos días de pruebas la primera posta será a las 12:00 pm.

Los caballos con los cinco tiempos más rápidos de cada día de pruebas calificarán a la final del Ruidoso Futurity que se celebrará el 9 de junio. Los dosañeros con los siguientes cinco tiempos más rápidos de cada día, podrán correr en el Ruidoso Juvenile, con bolsa de 100 mil dólares, también programado para el 9 de junio.

El Ruidoso Futurity es la primera carrera de la Triple Corona para dosañeros en Ruidoso Downs. A esta le siguen el Rainbow Futurity con bolsa de un millón de dólares y el All American Futurity con bolsa de 3 millones de dólares.

Si un caballo gana los tres futurities, entonces las conexiones de ese caballo se llevan el bono All American Triple Crown Futurity de dos millones de dólares. Ganar el bono y el primer lugar en cada futurity representan un premio de 4 millones 340 mil dólares.

Entre los caballos que competirán en las pruebas del viernes se encuentran Kj Mucho Macho Man y Doc Hockaday.

Propiedad de John y Kathy Lee con Ruben Mares, Kj Mucho Macho Man demostró su talento cuando fue tercero en el West Texas Futurity, Grado 2 con bolsa de 323 mil 571 dólares, que se corrió en Sunland Park el 5 de mayo.

Kj Mucho Macho Man, entrenado en Wes Giles, tiene la crianza para igualar su talento en ciernes. Fue engendrado por el campeón del mundo Apollitical Jess y producido por la importante ganadora de stakes en Ruidoso Downs, Wild Six, ganadora del Rainbow Futurity 2007.