Alistan la llegada de Club de Cuervos a la Liga MX

Ciudad de México— Se alista la llegada de Club de Cuervos a la Liga MX. El empresario Carlos Alazraki en sociedad con Jeff Luhnow serán los nuevos dueños del San Luis, tras adquirir las acciones que puso a la venta el Atlético de Madrid luego del fracaso que tuvo su inversión en el futbol mexicano.

A través de su programa que tiene en YouTube, donde analiza temas de política, Alazraki reveló su nueva adquisición.

"Ahh no les he platicado que ya compramos al Atlético de San Luis junto con unos gringos", mencionó. "Aún no les puedo revelar el nombre, pero ya se lo imaginan, para eso lo compramos".

Y aunque no quiso revelar el nombre que llevará ahora el equipo potosino, finalmente terminó por admitir que ya muchos saben cual será, por lo que se perfila la llegada de Club de Cuervos, haciendo alusión a la exitosa serie que pasó por la plataforma de Netflix con 4 temporadas.

En dicha serie se hacía una crítica al manejo del balompié nacional así como a las entrañas de las relaciones de los directivos, donde dos hermanos se peleaban el control del equipo.

Míkel Arriola, presidente de la Liga MX, reconoció hace una semana que sabía de la llegada de nuevos inversionistas para tomar las riendas del San Luis, aunque no quiso dar más detalles, esperando que el cuadro Rojiblanco fuera el indicado para dar por terminada de manera oficial su incursión en el balompié mexicano.

Se espera que los próximos días se haga la presentación oficial de estos nuevos inversionistas, que seguramente ya concluyeron con todo el cuaderno de cargos que exige la Federación Mexicana de Futbol para darle acceso a nuevos socios capitalistas.

El San Luis quedó en el último lugar de la tabla de cocientes por lo que tuvo que pagar una multa de 120 millones de pesos, aprovechando las bondades del reglamento que les permite mantenerse en la Primera División tras cubrir este dinero.