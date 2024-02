Alistan competencia

Este domingo Ciudad Juárez será sede una vez más del torneo estatal de fisicoconstructivismo para novatos y principiantes, Estrellas del Futuro 2024, según dieron a conocer los directivos de la Liga Municipal de dicha disciplina.

“Es el evento estatal Estrellas del Futuro rumbo al Mr. México principiantes y novatos, novena edición. Este evento para nosotros es muy importante porque, como lo dice el nombre, salen las nuevas estrellas, salen los nuevos talentos y aquí volvemos a partir para sacar parte de los que vamos a incorporar ahora a la selección de fisicoconstructivismo de Ciudad Juárez”, dijo Rubén Villanueva, presidente de la Liga Municipal de Fisicoconstructivismo.

La competencia dará inicio a las 2:00 de la tarde en el Teatro El Paseo, mientras que el sábado de 5:00 a 6:00 pm será el pesaje femenil y de 6:00 a 7:00 pm el varonil, ambos en Platino Gym.

Los competidores foráneos podrán pesarse el mismo día del evento de 10:00 a 11:00 am en el teatro sede, pero si alguno ya está instalado en la ciudad desde antes puede acudir a los pesajes del sábado.

“Esperamos mucha gente, la verdad, como ya se nos ha hecho costumbre el año pasado los auditorios ya nos quedaron chicos, pero aun así estamos tratando de manejar una logística para que todos puedan disfrutar de este evento totalmente familiar”, señaló Villanueva.

“Ahorita, hasta donde va el registro, tenemos gente de Parral, de Cuahtémoc, Delicias, Camargo, Rosales, Chihuahua y Juárez, que es sede de este eventos como lo ha hecho durante nueve años”, añadió.

Noé Alejandro Sánchez, secretario de la Liga Municipal de Fisicoconstructivismo, también hizo la invitación a competidores y aficionados para este evento porque es la proyección de aquellos atletas que inician en este deporte y es de donde agregan nuevo talento a la selección que vienen formando desde el año pasado y donde le han dado seguimiento para proyectarlos a los campeonatos nacionales.

“Es un requisito asistir a el estatal para poder presentarse al Nacional, es un selectivo, se le llama así. Ganas tu selectivo, de ahí vas a la Ciudad de México y luego ya compites contra lo mejor de toda la República. En este deporte aquellos que no ganan creen que ya no pueden asistir al Nacional, al contrario, pueden asistir, pero es un requisito estar aquí porque es un proceso a seguir. También a veces la estrategia es presentarse al selectivo, cumplir aunque no se gane porque la competencia real es en México”, agregó Sánchez.