Alista sus puños

Campeón mundial de muay thai hace un año en Tailandia a nivel amateur, el juarense Oliver Guerrero hará su debut profesional este viernes, cuando forme parte de la cartelera que presenta la empresa Budo Sento en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

“Se nos dio la oportunidad de estar participando el 23 de febrero en la Ciudad de México, en una empresa llamada Budo Sento. He esperado este momento, que el promotor de Budo se fijara en mí. He esperado esta pelea para ir a demostrar a la Ciudad de México lo que traigo a nivel profesional”, declaró el peleador de 26 años de edad.

Oliver añadió que se siente contento y feliz porque esto es lo que siempre ha querido, pelear a nivel que se puede llamar de ‘grandes ligas’ en la capital del país, y principalmente en Budo Sento que ha tenido mucho auge y sus peleas son transmitidas a nivel internacional.

“Entonces más que nada ando emocionado, contento, no sé cómo describir esto”.

En ésta, su pelea de debut, el fronterizo se medirá al costarricense Stefan Gallegos, un peleador del mismo peso y del que no sabe mucho.

“No voy nervioso, ahorita no tengo nervios, quién sabe cuando esté allá. Pero no tengo nada de nervios porque he batallado mucho para llegar aquí donde estoy, entonces es lo que quiero hacer y voy más motivado que nunca. De él no sé todavía mucho, sé que no me debo de confiar, sé que él me puede sorprender, pero para eso estoy entrenando, para que no me sorprenda y más que nada me quiero preparar para rivales más fuertes todavía”.

En marzo del 2023 y bajo la mirada de su entrenador Idelfonso Soberanes, Oliver logró el título mundial de muay thai en Tailandia al derrotar por nocaut técnico al polaco Radoslaw Gorski, pero aquello fue en nivel amateur.

“Este será mi debut como peleador profesional, porque ya fui campeón mundial en Tailandia, entonces ya aquí en Ciudad Juárez batallo mucho para pelear. El profe Soberanes ya me buscó esa oportunidad y no le voy a quedar mal, no quiero quedarle mal a nadie porque siento que tengo algo qué demostrarle al mundo”, sentenció Oliver.

Oliver y Soberanes viajarán mañana rumbo a la capital del país, el jueves será el pesaje y el viernes el debut del juarense en el terreno profesional.

“Quiero hacer una buena pelea, espero llevarme la victoria para impactar a los que están ahí, que me sigan dando más peleas para poder demostrarles todo lo que traigo y todo lo que he hecho en mi trayectoria y que se fije en mí más gente y que me den más peleas, que me den rivales más fuertes.

“Mi emoción es que me toque un rival que yo batalle machín y sea una pelea que digan que fue la más chida de la noche”.

Conózcalo

Nombre: Oliver Guerrero Enríquez

Fecha de nac.: 27 de febrero de 1997

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 95 kg