Alista debut

Ciudad de México.- El ‘Tata’ Martino ya tiene experiencia en debutar con el pie derecho.

Será el próximo viernes cuando el estratega argentino dé sus primeros pasos como DT de la Selección Nacional en el duelo amistoso ante Chile, pero si algo sabe hacer el sudamericano es dar una buena primera impresión.

La carrera del ‘Tata’ no es corta por el futbol nacional e internacional, en sus nueve debuts como entrenador suma 6 triunfos, un empate y apenas 2 derrotas, números que ilusionan a más de un tricolor.

El ‘Tata’ inició con una victoria por 2-1 ante Sportivo Luqueño en su estreno como estratega de Libertad, en Paraguay. Posteriormente hizo lo propio en su segunda etapa con el Gumarelo para el Apertura 2006.

Esa inercia de triunfo la llevó también con el Cerro Porteño, cuando tomó el mando en el Apertura 2004.

La buena racha de Martino terminó en 2005, al hacerse cargo de Colón de Santa Fe, escuadra que arrancó el Torneo Clausura con una derrota por 1-0 ante Gimnasia Esgrima y La Plata.

Su otra experiencia dirigiendo en Argentina fue en 2012 con Newell’s, pero se presentó con un empate 1-1 ante Estudiantes.

A nivel de clubes también sacó triunfos en sus debuts con el Barcelona y Atlanta United.

En Selección el balance es irregular, pues debutó con derrota en su paso con Paraguay, pero goleó 4-0 a Alemania cuando se presentó con Argentina.

Este viernes el ‘Tata’ deberá recordar la fórmula para iniciar con el pie derecho, esta vez del Tri.



Es ‘Tecatito’ baja

Jesús Manuel Corona no estará en el debut de Gerardo Martino como estratega de la Selección Nacional.

De acuerdo con ESPN, el ‘Tecatito’ causó baja para los duelos del Tri ante Chile y Paraguay debido a molestias en el tobillo.

El atacante del Porto debía reportar a la concentración de la Selección en San Diego este lunes, pero, tras realizarle estudios en la zona afectada, el conjunto portugués envió el reporte médico y finalmente ambas partes optaron porque el volante no tuviera participación con la Selección.

A la baja de Corona se une la de Jonathan Orozco, arquero de Santos, quien se perderá ambos compromisos debido a una lesión muscular. El lugar del portero fue ocupado por Hugo González, guardameta del Necaxa.

Aún se desconoce si El ‘Tata’ llamará a otro elemento para cubrir la ausencia de “Tecatito”.