Algodoneros, rivales de Indios en final

Luego de varias horas de suspenso, la Asociación Estatal de Beisbol de Chihuahua decretó ayer forfeit en el séptimo juego de la serie entre Delicias y Jiménez, debido a que los Rojos no se presentaron en el Gran Estadio de Delicias.

Por lo tanto, los Algodoneros se convirtieron en el segundo finalista del Campeonato Estatal y enfrentarán a los Indios de Juárez por el título.

“Algodoneros-Indios la final 2019 del Campeonato Estatal de Beisbol Bankaool, la III Zona gana por forfeit el 7o. juego a la VII Zona (sic)”, publicó la asociación en Facebook.

Con la serie empatada a tres juegos, los Rojos de Jiménez tomaron la decisión de no presentarse al estadio, debido a que consideraron que no existían las garantías de seguridad necesarias, luego de que en el partido seis se presentaron conatos de bronca entre aficionados de los dos equipos e incluso denunciaron en redes sociales que algunas personas intentaron ingresar al dugout para agredir a los jugadores.

La asociación había determinado primeramente que el juego se pospondría para hoy; sin embargo se hizo un cambio de decisión y ahora los Algodoneros jugarán contra los Indios; la serie arrancará el viernes 6 de septiembre en el Gran Estadio de Delicias.