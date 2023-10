Alfa Romeo pone los ojos en Sergio Pérez

Ciudad de México.- Sergio Pérez ha asegurado que le gustaría permanecer todavía algunos años más compitiendo dentro de la Fórmula Uno, y ante el término de su contrato con Red Bull en 2024, su futuro podría estar en la escudería Alfa Romeo.

Y es que el director del equipo suizo, Alessandro Alunni Bravi, aseguró que el piloto mexicano es uno de los mejores pilotos del mundo y no dudó en abrirle las puertas para tenerlo en sus filas en un futuro cercano.

"Es uno de los mejores pilotos. Es una opción y si por mí fuera lo traía mañana. Es muy bueno, es de la elite y es una opción, pero no hay que descartar a nadie", confesó en conferencia.

Además, Bravi destacó el desempeño que Checo ha tenido esta temporada y lo complicado que es competir como compañero de Max Verstappen.

"No subestimen lo que Checo está haciendo porque estar cerca de él (Verstappen) no es fácil. Es difícil con este tipo de pilotos, porque cada día, cada sesión, cada vuelta, cada circuito, ellos están siempre ahí y no muestran debilidades, no cometen errores. No es fácil competir con ellos", señaló.

Ahora mismo, Alfa Romeo mantiene ocupados sus dos asientos hasta 2025 con Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, pero nada podría descartar algún movimiento en caso de que la próxima temporada no se tengan noticias acerca de la renovación de Checo Pérez con Red Bull.