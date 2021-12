Alex Landa, a semis en campeonato mundial

Con un juego de poder y explosivo, el chihuahuense Alex Landa ya se instaló en la antesala de la final Singles del Campeonato Mundial de Racquetbol 2021 con sede en Guatemala.

Además está a un paso de clasificarse a los próximos Juegos Mundiales 2022 a celebrarse en Birmingham, Alabama.

Aquí la mala noticia es que no está representando a México sino a los Estados Unidos, país que le abrió la oportunidad después de que la Federación Mexicana de Racquetbol siendo campeón nacional, lo ‘corto’ a unas semanas de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019.

Alex Landa desde un comienzo puso sus condiciones y aunque batalló con el jugador local, el guatemalteco Juan José Salvatierra, lo terminó doblegando en dos sets por parciales de 15-9 y 15-12 en los cuartos de final de los play offs de ésta vigésima edición de la International Racquetball Federation.

Para el domingo a primera hora Landa disputará su ronda semifinal de Singles y con ello su boleto al juego por el campeonato ante el boliviano Conrado Moscoso que eliminó a la raqueta dos de México, el potosino Andree Parrilla en par de juegos por escores de 15-12 y 15-14.

Landa venía de vencer al argentino Shai Manzuri en dos juegos por 15-6 y 15-9 en los octavos de final, ronda donde por cierto quedó eliminado y el reinado del chihuahuense Rodrigo Montoya, raqueta uno de México.

Éste mismo día sábado se desarrollará la ronda de los cuartos de final de Dobles donde siguen con vida los tres chihuahuenses en el certamen.

Alex Landa por Estados Unidos y junto a su pareja, el estadounidense Charlie Pratt, que habían pasado, chocarán con Ecuador la dupla de Juan Cueva y José Ugalde quienes viene de despacharse a los guatemaltecos Christian Wer y Edwin Galicia.

Mientras que Rodrigo Montoya y Javier Mar, campeones nacionales y panamericanos de igual forma pasaron a la primera ronda de playoffs de eliminación directa y ahora por México se enfrentarán hoy a Costa Rica en cuartos de final integrada por Felipe Segreda y Gabriel Garro quienes vienen de dejar fuera a Irlanda.

Luz y sombra para los infantiles Inicio nada halagador para Chihuahua y México en el XXXII ‘World Junior Racquetball Championships 2021’ que ayer abrió en Guatemala.

En el primer día de actividades de esta justa convocada por la International Racquetball Federation, se registraron dos triunfos y dos derrotas por los seleccionados nacionales chihuahuenses que vieron acción en la jornada inaugural.

Los dos jugadores estatales que comenzaron con el pie derecho fueron el capitalino Jorge Gutiérrez en la categoría de 16 años varonil y el juarense Eder Rentería en la categoría de 14 años varonil.

Jorge superó al costarricense Víctor Segura en par de sets por parciales finales de 15-8 y 15-3 en esta primera etapa de fase de grupos.

Mientras que Eder se despachó al boliviano Marco Vedia a quien doblegó también en dos juegos consecutivos por escores de 15-3 y 15-6.

Eso en cuanto a las buenas noticias por qué en las malas fueron sorprendidos en la categoría de 18 años rama femenil, la chihuahuense Daniela Rico aunque ahora juega para Tamaulipas, al caer en tres sets con parciales de 8-15, 15-11 y 10-11 con la argentina Martina Katz.

Otro resultado que no se veía venir para Chihuahua fue la derrota en la categoría de 10 años varonil del jugador capitalino René Palomino que terminó cediendo ante el boliviano Matías Garabito en tres sets por 15-13, 9-15 y 3-11 el tercero y decisivo.

El Estado de Chihuahua aporta un total de 8 jugadores a esta selección mexicana.