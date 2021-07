Aleja burocracia de Conade a Gaby Bayardo

La rigidez institucional le costó una medalla a México en Tokio 2020.

Gabriela Bayardo quería seguir representando a México, pero la burocracia deportiva mexicana la terminó ayudando para tomar la decisión de irse a vivir a Europa.

Bayardo, quien se colgó esta madrugada una presea de plata en Tiro con Arco Mixto con la bandera de Países Bajos, no recibió apoyo cuando decidió emigrar al Viejo Continente, y por eso tuvo que abandonar al equipo tricolor.

En 2017, la mexicana tomó la decisión de irse a vivir lejos de tierras aztecas con su esposo, Mike Schloesser.

Cuenta que habían comprado ya una casa en el Reino de los Países Bajos, y la idea de ella era seguir representando a México, pero se topó con pared cuando una metodóloga de la Conade le dijo que para seguir siendo parte del equipo nacional había que seguir entrenando en las instalaciones del CDOM.

"Cuando decidí venirme a vivir para acá hablé con una metodóloga en México, y le dije 'mi plan es irme a vivir a Holanda, saber si hay chance de que esté aquí (y representar a México)', pues estoy orgullosa de representar a México, y la neta también estaba encima, y le dije cuáles son mis oportunidades aquí.

"Y me dijo 'si quieres estar en el equipo (de México) tienes que estar aquí, debes estar concentrada en el CDOM y pues no te puedes ir a vivir a Holanda', básicamente me dijo, y le dije 'ya compramos una casa en Holanda y la neta 'sorry' pero les tengo qué decir adiós' y me costó una chorro'", contó la tijuanense apenas en noviembre en el podcast de tirando flecha.

Hay que recodar que Conade, con la administración de Alfredo Castillo, tuvo muchos roces con el representativo de Tiro con Arco, tanto que en su momento hasta solicitó a la Federación Internacional que desafiliaran a la Federación Mexicana.