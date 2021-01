Alcanza sueño chihuahuense Herrera

Cortesía

Para la jinete chihuahuense de talla internacional Luisa Fernanda Herrera Chávez, la conexión que ha tenido con los caballos desde que era pequeña le ha permitido alcanzar grandes sueños.

“El caballo y la conexión que tiene con el humano es única y no se da con ningún otro ser y esto te forma como persona en un deporte como el rodeo, distinto a cualquier otro”, dijo la joven de 23 años y toda una experta en la carrera de barriles en el rodeo.

La multicampeona de una de las suertes que conforman el rodeo conquistó el año pasado aquí en Chihuahua el campeonato nacional de Barriles de la NBHA México tras ganar dos rondas finales largas justo un día antes de iniciar la contingencia sanitaria por Covid-19, el 15 de marzo del 2020 en la arena Timosa de esta capital.

La chihuahuense inició en la equitación desde los 4 años y fue hasta los 12 que brincó al rodeo para especializarse en la carrera de barriles.

“Ser jinete conlleva a tener disciplina, constancia, responsabilidad, dedicación y perseverancia entre otras cosas únicas; toda mi vida he montado caballos, inicié en la equitación y desde hace 10 años incursioné profesionalmente en la carrera de barriles en el rodeo y es que la sensación de sentirlo (caballo) hace de todo esto, un vínculo muy bonito y especial”, aseguró la vaquera.

Por influencia de su familia, desde que era niña Luisa ha tenido contacto con los caballos, y entrena a diario con sus propios ejemplares para tenerlos siempre en condición, además se da tiempo para dar clases de equitación en el Centro Ecuestre Chihuahua.

“De momento me siento muy triste por toda esta situación que atravesamos, yo continúo preparándome y entrenando para estar lista cuando se requiera regresar… espero sea pronto”.

Confesó además sentirse ilusionada por poder llegar nuevamente a las finales del circuito PRCA que se celebran en Orlando, Florida ya que para ella es la meta que tiene trazada siempre cada año.

Lo que dijo…

“Tengo muy claras mis metas, me enfoco en cumplir lo que me propongo y gracias a Dios tengo la oportunidad y el respaldo de una familia que me apoya”

De cerca:

Nombre: Luisa Fernanda Herrera Chávez

Edad: 23 años

Fecha de Nac: 9 de octubre 1997

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 48 kg

Estatura: 1.62 m

Disciplina: Rodeo

Especialidad: Carrera de Barriles

Experiencia: +10 años

El dato…

Luisa ha representado a México a nivel internacional en Estados Unidos en el circuito profesional de rodeo de la PRCA desde el 2017. Incluso ha participado con éxito en competencias en Brasil