Alcanza ‘Canelo’ Álvarez a Julio César Chávez

Ciudad de México.- Finalmente, el ‘Canelo’ alcanzó la cima del boxeo mundial.

La prestigiosa revista The Ring lo colocó ayer como el mejor púgil libra por libra del planeta tras su actuación del sábado en Las Vegas, donde noqueó a Sergey Kovalev para conquistar su cuarta corona en distintos pesos.

The Ring, conocida como la Biblia del Boxeo, comenzó en los años 20 a presentar rankings por divisiones, pero desde 1989 inició con el listado de los mejores en general.

Para México, únicamente Julio César Chávez había logrado alcanzar el primer puesto, algo que hizo en 1990, 1991 y 1992.

Incluso, para Víctor Cota, historiador mexicano y quien labora en el CMB, el ‘Canelo’ ya se ganó un sitio dentro de los tres mejores en la historia del pugilismo tricolor.

“Sí lo merece, es un ganador, es el más taquillero y es el hombre en el que descansa el boxeo mundial”, expresó. “Es un tipo responsable y que llega en gran forma y no me explicó que haya gente que lo odia. En mi lista de todos los tiempos de México está Julio César y en segundo siempre tuve a Rubén Olivares, pero ya se van ahí el ‘Canelo’ y Olivares”.

En tanto, el comentarista Eduardo Lamazón cree que todavía no es el número uno.

“A mí me parece que ‘Canelo’ tiene muchos elementos como boxeador, pero ser el número uno me parece exagerado. Lomachenko está por encima y después Crawford”, apuntó.