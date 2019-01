Alas rotas...

San Luis Potosí, SLP.- El América sí es mortal. Perdió 2-0 contra el Atlético San Luis.

En sólo 4 días se derrumbó el invicto de las Águilas en la Liga y en la Copa MX.

Los 23 partidos sin caer entre ambas competencias ya son una bonita anécdota. En el Alfonso Lastras, el Atlético San Luis se impuso con autogol de Carlos Vargas y tanto de Diego Pineda.

¡Al América le urgen sus refuerzos!

El equipo no tiene banca como para corregir partidos como el efectuado en San Luis Potosí, más allá de que se mató solo.

Corría el 26’ cuando llegó el primer infortunio.

Marcos Astina desbordó por izquierda y centró la pelota, ligeramente desviada por el central Haret Ortega, pero lo suficiente para que le quedara a modo a Orlando Sánchez, cuyo remate fue tan malo que la pelota pegó en la rodilla de Vargas y de ahí rumbo a la red, un autogol que noqueó a los visitantes.

El América planteó el partido con toda la seriedad posible, con sus mejores recursos. El técnico Miguel Herrera mandó a la cancha a Agustín Marchesín, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Renato Ibarra y Henry Martín, pero los experimentados no funcionaron.

De hecho, Aguilera (suspendido para el juego del sábado frente a Querétaro), pecó de confianza al 51’. Sólo tenía que cubrir la pelota para ganar el saque de meta, pero se durmió y Leandro Torres asistió a Pineda, quien falló en primera instancia, pero empujó la pelota luego de que Jorge Sánchez no efectuara un correcto taponazo.

Las Águilas generaron pocas situaciones de gol, si acaso una tijera de Jesús López y una pelota que se paseó por el área chica local sin que Haret Ortega pudiera empujarla.

Mientras el refuerzo colombiano Nicolás Benedetti volaba a México, las Águilas caían en su partido del Grupo 4, en el que se estancaron en 6 puntos contra los 3 que ya tiene el club potosino, al igual que Necaxa.