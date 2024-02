Alan ‘Cachorro’ Solís viajará a Cuba para recuperarse física y mentalmente

El boxeador juarense Alan ‘Cachorro’ Solís dio a conocer que tras casi un año de inactividad por una fuerte lesión en la quijada, ha tomado la decisión de viajar en septiembre próximo a Cuba para continuar con la preparación física, y sobre todo mental, que últimamente ha llevado a cabo con el objetivo de volver a pelear a nivel profesional.

Solís fue derrotado por nocaut técnico por el tapatío José ‘JG’ García, el 13 de mayo del año pasado. En esa pelea al ‘Cachorro’ ya no se le permitió salir para el sexto round.

“El proyecto nace después de mi última pelea, como algunos ya saben sufrí una lesión que me mandó a la banca por un año. Es algo que a cualquier deportista le hubiera afectado mucho emocionalmente, entonces de la mano de mi señor padre y entrenador, Javier Solís, y de mi doctor Harold Ochoa, pues empezamos con este proyecto”, comentó el boxeador de 25 años de edad.

Alan explicó que el proyecto es ir a Cuba “a seguirnos alimentando porque he hecho muchas preparaciones en diferentes partes de México con diferentes entrenadores, principalmente con mi papá. Entonces el hecho de ir a Cuba es nada más para seguir agarrando técnicas, entrenamientos, tanto boxística como mentalmente también, porque se dice que en Cuba el lado de la salud mental está muy grande”.

La lesión en la quijada de Solís fue tan fuerte, al grado que lo ha tenido inactivo desde mayo del año pasado.

“Un año en el que los dos primeros meses fueron los más difíciles, no podía hacer nada, no podía salir de la casa, ni siquiera podía comer bien, fue pesado. Cuando empecé a salir, hagan de cuenta que fue como que volví a nacer, pero todavía me quedaban diez meses de inactividad. Fue cuando yo hablé con el doctor y le dije que no quería que mi carrera acabara o que mi nombre se dejara de escuchar.

“Entonces realizamos este proyecto, que la idea principal es meterle la idea a todos los deportistas, tanto amateurs como profesionales, de la importancia de la salud mental en el deporte”.

Alan Solís señaló que le colocaron dos placas y 13 tornillos, y el doctor que lo operó le dijo que se los podría quitar cuando lo den de alta.

“Pero él me dice que no me conviene quitármelas porque es algo que me mantiene fuerte”.