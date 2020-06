'Al mexicano le falta confianza para explotar': Mauro Boselli

Reforma

Ciudad de México.- Mauro Boselli considera que al futbolista mexicano le falta más confianza en sí mismo para explotar su potencial dentro y fuera de la Liga MX.

El argentino, de 35 años de edad y ex delantero del León, ha militado en varios clubes del mundo, por lo que es una voz autorizada para hablar sobre el balompié.

"El futbolista mexicano en su mayoría es muy bueno técnicamente y tiene una cualidad muy importante. Sabe escuchar. Es muy receptivo a los consejos y eso hace que pueda incorporar conceptos rápidamente. También tiene una falencia, siento que no confían realmente en su potencial. Muchos de mis compañeros mexicanos tenían una gran calidad, pero algunos no supieron explotarla. El mexicano se la tiene que creer un poco más porque realmente tiene con qué", afirmó Boselli a Cancha.

En los Panzas Verdes, Boselli compartió vestuario con Luis Montes, Elías Hernández o Carlos "Gullit" Peña, quien luego de ir al Mundial de Brasil 2014 tuvo un declive en su carrera, que lo tiene en el Correcaminos, del Ascenso MX.

El hoy atacante del Corinthians de Brasil considera que hay decisiones que han afectado al talento tricolor, como ampliar el número de extranjeros o eliminar el descenso.

"Cuando llegue a México se permitían sólo 5 extranjeros y creo que era un número bueno para que se potencie el futbol y se dé lugar también al talento mexicano. Con el paso del tiempo, ese número fue creciendo y siento que perjudicó a la aparición del futbolista mexicano", señaló el delantero.

"No es una buena opción por el tema de que cada equipo tiene que jugar por algo, tener sus objetivos, y armar sus planteles sabiendo que si la cosa no va bien, el año que viene puedes jugar en Segunda", agregó.

Aún así, Boselli cree que la Liga MX es una liga muy atractiva para jugar y ver.

"La Liga mexicana es una liga totalmente infravalorada. La calidad de jugadores que tiene hace que el nivel sea parejo y competitivo. Lo dije siempre y lo repito, tendrá sus falencias como todas, pero es una liga muy atractiva para jugar, y sobre todo para el espectador porque la mayoría de los equipos tienen pensamiento ofensivo y salen partidos muy abiertos", concluyó.

Falta roce de Libertadores

De 1998 a 2016, varios clubes mexicanos tuvieron la oportunidad de participar en la Copa Libertadores con actuaciones destacadas como las Finales disputadas por Cruz Azul ante Boca Juniors en 2001, Chivas contra Inter de Porto Alegre en 2010, y Tigres frente a River Plate en 2015, con 3 descalabros.

Sin embargo, al ser México un invitado de Conmebol, la Concacaf, a la cual pertenece por su zona geográfica, le exigió que abandonara los torneos sudamericanos, para concentrarse al 100 por ciento en la Concachampions.

Mauro Boselli, quien ganó la Libertadores con Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, señaló que a México le perjudica no competir ante los adversarios sudamericanos.

"Me parece que le afecta mucho más al jugador mexicano. Los sudamericanos estamos acostumbrados y quizás no lo sentimos tanto. Pero siento que el mexicano necesita de ese roce para crecer como futbolista. Sería muy lindo que puedan volver a esas competencias", comentó el argentino.

El atacante afirma, que al menos a León, le sirvió para elevar su nivel futbolístico.

"Tuve la suerte de ganar la Copa Libertadores 2 veces, y jugarla con León. Siento que el equipo tuvo un crecimiento tanto individual como grupal después de jugar esa Copa. El roce de la Libertadores no es comparable con el de la Concacaf", dijo.

Al certamen de Concacaf, el beneficio que le encuentra Boselli es el boleto que otorga al Mundial de Clubes.

"La Concacaf es importante por el boleto que consigues. Es la zona que le toca a México y tiene que seguir manteniendo su nivel para que la diferencia que tiene con los demás equipos y selecciones no se achique", consideró.

Desea volver

En 5 años con el León, Mauro Boselli quedó inscrito como uno de los jugadores emblemáticos del club.

El argentino fue parte del bicampeonato en el Apertura 2013 y Clausura 2014, campeón de goleo en el Apertura 2014 con 12 anotaciones, y un total de 130 detrás del máximo goleador de la institución, Adalberto "Dumbo" López que marcó 136.

Boselli quiere retirarse con León, pero ya no está en sus manos.

"Tengo un gran cariño por México, por su gente y sobre todas las cosas por León. El deseo de poder retirarme con la camiseta de León siempre está, y lógicamente que sería muy lindo poder cumplirlo. Gracias a Dios me siento muy bien físicamente y futbolísticamente y me quedan unos años más de carrera. No depende solo de mí si vuelvo", destacó.

Boselli marcó con La Fiera 105 tantos en Liga, 20 en Copa, 4 en la Libertadores y uno en la Concacaf.