Ajedrecistas juarenses sellan boleto a Regional de Juegos Conade

Un saldo de cuatro calificados al Macro Regional fue el resultado de la delegación juarense que tomó parte en la fase estatal del ajedrez de los Juegos Conade, el pasado fin de semana, y en la que Ciudad Juárez terminó en primer lugar por equipos con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce.

Ángel Escareño, presidente de la Liga Municipal de Ajedrez, informó que los calificados a la siguiente fase con Mia Fernanda Guzmán García en la categoría Sub 12 femenil, Kenneth Alba Ruiz y Cristian Gael Molina Hernández, ambos en Sub 12 varonil, así como Alexis Leal García en Sub 16 varonil.

Los cuatro ajedrecistas serán parte de la selección Chihuahua que competirá en el Macro Regional del 14 al 24 de marzo en Culiacán, Sinaloa.

Escareño confía que por el desempeño y las ganas que le echan los ajedrecistas hay altas probabilidades de que consigan su boleto para la etapa nacional de los Juegos Conade, que tendrá como sede el estado de Tabasco.

En Sub 12 femenil, el segundo lugar fue para Rosario García, de Meoqui, y el tercero para Isabella Flores, de Chihuahua.

En la categoría 13-14 años femenil, la juarense Joyce Isassi terminó en tercer lugar, mientras que la ganadora fue Mary Carmen García, de Meoqui, y el segundo sitio fue para Ivanna Montes, de Madera. En la rama varonil de esta misma categoría, Maximiliano Barbosa, de Cuauhtémoc, se colgó el oro, el capitalino Bernardo Rojas la plata y el juarense Azael Aceves el bronce.

Jesús Fernando Monárrez, de Chihuahua, ganó el primer lugar en la categoría 15-16 años, siendo el segundo puesto para Alexis Leal, de Juárez, y el tercero para Martín Vallejo, de Chihuahua. En la rama femenil las capitalinas Abigail García y Adriana Cruz empataron en primer lugar, así como Ailed García y Laura Botello en tercero, ambas de Ciudad Juárez.