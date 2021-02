Aidan Apodaca, un impulso para la ofensiva de ‘Locos’

Cortesía

La directiva de los ‘Locos’ fijó su mirada en Apodaca y decidió traerlo a El Paso por considerar que el jugador de 24 años tiene la mentalidad y el impulso necesarios para ayudar a que Locomotive llegue al siguiente nivel, ganar la final de la Conferencia Oeste del Campeonato de la USL y traer esos trofeos a la frontera, un lugar que conoce como un hogar familiar lejos de casa.

Luego de ver jugar futbol a su hermano mayor, Aidan Apodaca se interesó a los siete años de edad por ese deporte y por el beisbol, sin embargo, el soccer llamó más su atención y a los 11 años el nuevo refuerzo de El Paso Locomotive se dio cuenta de que esto era más que un juego, “era el futuro que podía tener”. Y así empezó su camino hasta convertirse en un futbolista profesional.

Apodaca, hijo de un paseño, fue criado con un espíritu atlético mientras veía a su hermano jugar futbol soccer desde la línea de banda antes de él mismo empezar a jugar futbol y beisbol de forma recreativa alrededor de los siete años.

“Soy el primero en mi familia en llegar tan lejos como lo he hecho”, compartió Apodaca al sitio oficial de El Paso Locomotive. “Cuando tenía unos 10 u 11 años, comencé a jugar en mi primer equipo. Lo hice bastante bien y pasé a otro equipo, FC Golden State, fue entonces cuando comencé a intensificar mi juego y me di cuenta de que ‘esto es más que un juego, es el futuro que podría tener’. Comencé a ser mirado por las universidades y ahí es hacia donde fue mi camino”.

“Tengo este extraño encaprichamiento de sumergirme en algo por completo y tratar de ser el mejor en eso. Supongo que es una buena cualidad”, señaló Apodaca con una sonrisa.

Esa mentalidad de ‘sé el mejor’ es algo que Apodaca traerá consigo a El Paso, un lugar con el que tiene conexión familiar.

“Mi papá nació y se crio en El Paso”, dijo Apodaca. “Visité la ciudad cuando era más joven. Han pasado varios años desde que vine, pero es genial volver a un lugar con el que me he familiarizado y el lugar donde mi padre creció. Todavía tengo familia aquí, así que estoy feliz de que mi familia pueda echar un vistazo a lo que he estado haciendo y verme como un adulto desde hace tanto tiempo. Estoy emocionado por eso”.