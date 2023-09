Ahora sí, listos para pelear

Associated Press | Saúl Álvarez y Jermell Charlo Associated Press | Jermell Charlo Associated Press | Saúl Álvarez Associated Press | Saúl Álvarez y Jermell Charlo

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Las Vegas—Saúl ‘Canelo’ Álvarez (59-2-2, 39 KOs) y Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs) cumplieron el protocolo de pesaje, dejando listo el escenario para el combate que efectuarán en la T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado y donde estarán en juego los cuatro cinturones de campeón supermediano que posee el mexicano. ‘Canelo’, monarca indiscutible de las 168 libras, marcó en la balanza 167.4 libras, mientras que Charlo, titular indiscutible de peso superwelter (154 libras), bajó de la escala pesando también 167.4. PUBLICIDAD El pesaje oficial se realizó la tarde de este viernes en la Toshiba Plaza aledaña a la T-Mobile Arena. Esta será la segunda pelea del mexicano en 2023. Antes peleó en Guadalajara, Jalisco, contra el inglés John Ryder a quien derrotó de manera unánime. Ante Charlo, el púgil de 33 años que ha sido el rostro del deporte por los últimos cinco años, intentará despejar todos los cuestionamientos que dejaron sus últimas tres presentaciones. La citada versus Ryder, la pelea que marcó el cierre de la trilogía ante Gennadiy Golovkin que ganó sin brillar y la derrota frente a Dmitry Bivol. Por su parte, Charlo está ascendiendo dos divisiones para intentar convertirse en campeón indiscutible en una segunda categoría de peso, algo a lo que solo él podrá aspirar porque los cinturones que están en juego son los de Canelo. El norteamericano de 33 años está regresando al ensogado después de permanecer inactivo más de 16 meses. Su último combate fue la revancha contra Brian Castaño, prueba que saldó por la vía del cloroformo. PUBLICIDAD