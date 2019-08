Ahora o nunca

Nueva York.- Si Madison Bumgarner, Noah Syndergaard, Trevor Bauer, Mike Minor o Robbie Ray van a ser canjeados a equipos en contención en necesidad de pitchers, sucederá esta semana o no sucederá.

El período de canjes en las Grandes Ligas cierra hoy por la tarde –completamente, no como en años previos.

Marcus Stroman, Jason Vargas, Andrew Cashner, Jordan Lyles, Drew Smyly, Homer Bailey, Jake Diekman y Derek Holland están entre los lanzadores canjeados al acercarse el vencimiento del plazo. La mayoría de los grandes nombres que se pensaba cambiarían de uniforme se han quedado con sus equipos en esta era de nueva economía beisbolera, en la que los prospectos y la juventud son más apreciados que nunca antes.

“Los equipos están haciendo un trabajo cada vez mejor a la hora de entender a los jugadores jóvenes y por eso vemos el valor para los equipos de mantener a sus prospectos”, dijo el gerente general de los Azulejos de Toronto el lunes tras canjear a Stroman, participante en el Juego de Estrellas, por dos prospectos de pitcheo. “Los jugadores jóvenes parecen estar ganando valor”.

El plazo en las Grandes Ligas para canjes sin exenciones era el 15 de junio desde 1923 hasta 1985 y ha sido el 31 de julio o el 1 de julio agosto todos los años desde entonces. Los jugadores que quedaban en la lista de exenciones podían ser canjeados tras el plazo, pero tenían que estar en un equipo para el 31 de agosto para poder participar en la temporada.

Eso cambió en marzo, cuando MLB y el gremio de jugadores acordaron un cambio de reglas que prohíbe cambios desde el 1 de agosto hasta la Serie Mundial. La única forma en que un jugador puede cambiar de clubs en ese período es si es sacado de la lista de exenciones o queda sin equipo y otro lo contrata.

“Pienso que una de las cosas que vamos a ver en los próximos días es que como resultado de no haber más canjes en agosto, va a haber muchos equipos tratando de cambios para fortalecer su nómina”, dijo el gerente general de los Filis de Filadelfia Matt Klentak el lunes tras adquirir al zurdo Jason Vargas de los Mets.

En una temporada con un total récord de jonrones, la mayoría de los contendientes sienten que necesitan más pitcheo para sobrevivir en la contienda por los playoffs. Pasados unos dos tercios de la campaña, había habido solamente 31 juegos completos hasta el lunes –apenas mejor que el paso que llevó el año pasado a 42, el total más bajo en la historia. Eso comparado con 104 en el 2015, 209 en el 2003 y 302 en 1998, en un indicio de cuánto se ha transformado el deporte en dos décadas. Los managers quieren suficientes brazos poderosos disponibles inning tras inning, llevando a equipos en renovación a vender sus veteranos a clubes que esperan ganar ya.

Los Dodgers de Los Angeles, los Yanquis de Nueva York y los Astros de Houston tienen grandes ventajas y los Bravos de Atlanta están cómodos en la cima de su División. Pero el pitcheo de los Yanquis se ha desplomado en semanas recientes, llevándoles a ponderar canjes por abridores y relevistas con equipos deseosos de adquirir a jugadores jóvenes como Gleyber Torres, Miguel Andújar, Clint Frazier y Deivi Garcia.

Houston iba a buscar a un abridor para que se sume a una rotación que ya tiene a Justin Verlander, Wade Miley y Gerrit Cole. Los Dodgers han estado buscando relevistas en un mercado que pudiera incluir a Joe Biagini, Ian Kennedy, Ken Giles, Mychal Givens, Shane Greene, Francisco Liriano y Seth Lugo.

Una media decena de equipos en cada Liga están compitiendo para llegar a los playoffs como comodines, lo que los obliga a decidir entre arriesgarlo todo ahora o abastecerse para el futuro.

Aunque los Mets están 50-55, el enfoque del nuevo gerente general Brodie Van Wagenen es ganar ahora.

“Brodie entiende que podemos ganar ahora. Sabe que podemos ganar ahora”, dijo el manager Mickey Calloway. “Los dos sentimos que podemos ganar y entrar en racha y pasar a la postemporada”.

Con tantos equipos aún en contienda –o al menos pensando que lo están– algunos gerentes generales pudieran presionar para que se considere un plazo de canjes más tardío para el 2020. Ya habrá un cambio grande el año próximo –el límite de la nómina activa a partir del 1 de septiembre será 28, en lugar de 40. A cambio, el mínimo para iniciar la campaña será 26, de 25 actualmente.



Remontan Orioles ante Padres

San Diego.- Chris Davis sacudió un jonrón en el octavo inning para salir de un bache de turnos sin imparables, y los Orioles de Baltimore le dieron la vuelta a un déficit de cuatro carreras para vencer ayer 8-5 a los Padres de San Diego.

Davis la desapareció ante Matt Strahm (4-8) con un out en el octavo, para apenas su octavo cuadrangular del año y poner en ventaja a los Orioles. Davis batea para .181 y se ponchó 14 veces durante su mala racha, con tres ayer para dejar su total de la campaña en 105 en 232 turnos.

Baltimore aumentó la diferencia con un sencillo de dos carreras de Trey Mancini ante el cubano Michel Báez. Strahm acabó permitiendo cinco carreras en 1 2/3 innings.

El dominicano Miguel Castro (1-1) se encargó del séptimo para la victoria, y Shawn Armstrong sacó seis outs para su tercer salvado.

La derrota estropeó un gran día para el novato de los Padres Fernando Tatis Jr. Con 20 años y 209 días, el dominicano se convirtió en el jugador más joven en la historia en dar jonrones abriendo un juego en partidos seguidos

El venezolano Ronald Acuña Jr. (Atlanta) tenía 20 años y 239 días cuando abrió con jonrones ambos juegos de una doble cartelera ante Miami el pasado 13 de agosto. Acuña también la sacó abriendo el juego del día siguiente y acabó ganando el premio al Novato del Año.

Baltimore dividió victorias en la serie de dos juegos. San Diego perdió por 12da vez en 17 partidos tras el Juego de Estrellas.

Por los Padres, el venezolano Renato Núñez de 5-2, una anotada y dos impulsadas; y Anthony Santander de 5-2, una anotada.