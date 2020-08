Ahora es cuando para lanzador de Indios

Archivo / El Diario

Como un verdadero bálsamo, así recibió el pitcher de los Indios de Juárez, Luis Fernando Miranda, la invitación por parte de los Algodoneros de Guasave para estar presente en los entrenamientos del equipo de cara a la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El serpentinero deberá reportar los primeros días del próximo mes de septiembre y ganarse un puesto en el roster definitivo de la novena algodonera.

“La verdad que, con toda esta situación de la pandemia y la decisión de no realizar el Campeonato Estatal en Chihuahua, esta invitación nos alegra. En lo personal me motiva bastante porque voy a comenzar a jugar beisbol de nueva cuenta, después de tantos meses de no hacerlo”, comentó vía telefónica el lanzador derecho originario de Hermosillo, Sonora.

Fue el gerente deportivo del club Algodoneros de Guasave, Francisco Lizárraga, quien hizo oficial la lista de invitados a los entrenamientos del equipo.

Se trata de 45 jugadores que tendrán que iniciar los entrenamientos el lunes 9 de septiembre en lugar y hora por confirmar.

“Siendo honesto debo decir que ha sido un tiempo, en lo personal, de mucho aburrimiento por tener que estar encerrado, pero este llamado me alegra un poco más la vida”, aseguró el pitcher que pertenece a los Indios de Juárez en la pelota estatal de Chihuahua.

En el listado de 45 peloteros, cinco son de la posición de catcher, 10 en infield, siete en outfield y 23 lanzadores.

Además, se anexaron 10 personas que forman parte del cuerpo técnico oficial del club Algodoneros de Guasave al mando del manager Rigoberto Beltrán.

En lo que respecta a los pitchers que se invitaron, también aparece en la lista el otrora jugador de Indios de Juárez, Héctor Galván.

“No todo es dinero, aquí también cuenta desde luego la satisfacción de jugar beisbol, de hacer lo que más nos gusta, poder entrenar, ir a los partidos, ver a la gente gritar, son momentos que se extrañan”, expresó Miranda.

En 2017, antes de emigrar a Juárez, Luis Fernando fue el mejor lanzador de la Liga Mexicana de Invierno, con los Diablos Rojos del México.

Llegó a la tribu fronteriza con el primer lugar en juegos ganados con cinco (junto a Ariel Gracia de los Guerreros de Oaxaca) y en carreras limpias admitidas con un porcentaje de 2.01.

El año pasado con Indios tuvo una marca de cuatro ganados y dos perdidos, 3.09 de promedio en carreras limpias admitidas y 50 ponches en 46 entradas.

Conózcalo…

Nombre: Luis Fernando Miranda

Edad: 25 años

Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1994

Lugar de nacimiento: Hermosillo, Sonora

Estatura: 1.82 metros

Peso: 105 kilogramos

Posición: Lanzador

Temporadas con Indios: 2018 y 2019

Equipo en Liga Mexicana del Pacífico: Naranjeros de Hermosillo

Equipos en Liga Mexicana de Beisbol: Tigres de Quintana Roo, Diablos Rojos del México