Ahora en el Ascenso MX

Por segunda ocasión consecutiva en un lapso de cuatro días, los Bravos de Juárez enfrentan a la Jaiba Brava de Tampico Madero, pero esta noche lo hacen en actividad de la quinta jornada de la Liga de Ascenso.

El juego está programado para iniciar a las 20:00 horas (tiempo local) en el Estadio Tamaulipas, donde el pasado martes la escuadra fronteriza derrotó 1-0 al cuadro de Tampico, en la Copa MX.

Para este duelo las estadísticas favorecen ampliamente a los Bravos, ya que nunca han perdido contra la Jaiba Brava.

En nueve partidos en los que se han enfrentado, los fronterizos han ganado siete y empatado dos, además de tener 17 goles a favor y cinco en contra, por lo que los dirigidos por Gabriel Caballero buscarán mantener esa hegemonía.

En las dos anteriores confrontaciones, que fueron en la Copa MX, los Bravos ganaron ambas, primero con marcador de 3-0 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y en el segundo se impusieron por la mínima diferencia allá en Tampico.

Los Bravos ya están clasificados a los octavos de final en la Copa MX, pero también buscan escalar posiciones en la Liga.

El director técnico Gabriel Caballero señaló que espera un partido muy parecido al del martes pasado, pese a que pueden ser 22 jugadores diferentes los que ahora estén en la cancha.

“Creo que va a ser la misma tónica, en una cancha en la que no es fácil jugar, que el estado del campo no es muy bueno para poder jugar simple, entonces habrá roces, fricciones, pelotas largas y probablemente sea parecido al del martes”, manifestó el estratega.

Caballero negó que Bravos le tenga tomada la medida al cuadro tamaulipeco, ya que cada partido es diferente, con circunstancias de juego distintas.

Por lo pronto el grupo de jugadores del cuadro fronterizo ha tenido actividad en los dos torneos, y al respecto hablaron Kevin Gutiérrez y Leonardo Pais.

“Me he sentido bien, con más minutos, vamos por buen camino como equipo y en lo individual; quiero aprovechar los minutos y aportar lo que tengo para el bien del equipo”, comentó Gutiérrez.

Por su parte el uruguayo Leonardo Pais, quien ha sido titular en Copa, pero que también ya suma minutos en Liga, se dijo ya más adaptado.

“Estoy a gusto, contento, esto sigue y quiero seguir sumando. De a poco me vengo adaptando mejor, pero quiero seguir trabajando para estar más integrado a la idea del técnico”, declaró.