Ahora el Newcastle United es el equipo más rico

Associated Press | Los seguidores del Newcastle United celebran el jueves fuera del St. James 'Park en Newcastle Upon Tyne, Inglaterra Associated Press | El príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reúne con el Secretario de Estado Mike Pompeo en el Palacio Al Salam en Jeddah, Arabia Saudita

Londres— Newcastle United ha sido comprado oficialmente por Arabia Saudita por 305 millones de euros, con la promesa de llevar al club de regreso a la Liga de Campeones. El reinado de 14 años de Mike Ashley en St James 'Park ha terminado, y los Toon ahora son propiedad de los patrocinadores más ricos del futbol. El club Geordie está ahora listo para una nueva era que, dadas las riquezas disponibles del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, verá una vez más al United mezclarse con la élite. Los fanáticos de Newcastle han aclamado el acuerdo, que fue revivido en secreto durante las últimas semanas, como transformador para el club y potencialmente para la región del noreste. Un comunicado de la Premier League decía: "La Premier League, Newcastle United Football Club y St James Holdings Limited, han resuelto hoy la disputa sobre la adquisición del club por parte del consorcio de PIF, PCP Capital Partners y RB Sports & Media. "Tras la aprobación de propietarios y directores de la Premier League, el club se vendió al consorcio con efecto inmediato. "Las disputas legales se referían a qué entidades poseerían y/o tendrían la capacidad de controlar el club después de la adquisición. "Todas las partes han acordado que el acuerdo es necesario para poner fin a la larga incertidumbre de los aficionados sobre la propiedad del club.