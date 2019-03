Ahora Burton deja a los Mineros

Brian Burton, coach asistente en el equipo de basquetbol varonil de UTEP, anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que no continuará con los Mineros la próxima temporada, al no entrar en los planes del entrenador Rodney Terry.

El anunció se da un día después de que se diera a conocer la renuncia del asistente del entrenador, Lamont Smith, acusado de formar parte de un plan masivo de sobornos con implicación nacional, relacionado con ingresos de estudiantes a universidades de los Estados Unidos.

En un largo mensaje en su cuenta de Twitter, Burton dijo que “a principio de la semana pasada el entrenador Terry me llamó para una reunión en la que me informó que no me haría volver como su entrenador asistente en UTEP más allá de ese día. Naturalmente, esto fue una sorpresa para mí, pero respeté su decisión y me aseguré de que supiera lo agradecido que estaba por la oportunidad de trabajar para él en Fresno State la temporada pasada como director de operaciones y luego que él me promoviera a entrenador asistente en su personal aquí en UTEP”.

Y agregó que “cualquiera que me conozca sabe cuán dedicado, leal, y todo lo relacionado con UTEP que he estado desde que llegué aquí hace un año. Emocionado no sólo por regresar a Texas, sino de trabajar para un coach que respeté mucho y estaba decidido a ayudarlo a construir un programa de campeonato en El Paso. No sólo estoy agradecido por todas esas cosas, sino también por las cosas más allá del basquetbol, como organizar un baby shower en su casa el mes pasado para mostrar su apoyo a mi nueva niña de 3 semanas... A UTEP y El Paso... ¡Gracias de nuevo por todo! Le deseo al entrenador Terry, al personal, a los jugadores y a todos los miembros de Miner Nation nada más que lo mejor”.

Este anuncio de Burton se produce un día después de que la Universidad de San Diego identificó al entrenador asistente de UTEP, Lamont Smith, como participante en un plan masivo de admisión a la universidad.

Sin embargo, el despido de Burton, que se dijo que ocurrió hace una semana, parece que no tiene nada que ver con la renuncia y el escándalo de Smith.