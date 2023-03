Agustín Urzi dijo que le ha costado adaptarse un poco al cambio de aire

El argentino Agustín Urzi, mediocampista de los Bravos de Juárez, dijo este miércoles en conferencia de prensa que le ha costado adaptarse un poco al cambio de aire e incluso en los primeros partidos que vio acción sentía que se ahogaba y llegó a salir con dolor de cabeza.

De cara al partido de este sábado contra Monterrey, y con tres juegos al hilo sin meter gol, Urzi considera que Bravos tiene que ser más rápido al ataque y así poder generar más opciones de peligro en el arco rival.

“La verdad que me esperaba una ciudad muy linda, así como es, la verdad que me recibieron muy bien. Me estoy tratando de adaptar al grupo, al cambio de aire que hay acá y a algunos equipos que tienen altura y me estuvo costando, pero la verdad que muy contento, muy feliz, por suerte vine con mi familia que me estuvo apoyando, y nada, tranquilo y tratando de dar lo mejor de mí y bueno, espero que así sea”, comentó el sudamericano de 22 años de edad.

Urzi resaltó que con el cambio de aire no es lo mismo jugar de titular que entrar de cambio, porque en esta última situación hay que ir más de ida y vuelta en la cancha.

“No te podés quedar dos minutos tranquilo, en cambio cuando vas de titular capaz que ahí con los minutos uno se va acoplando al aire y va tratando de administrarlo para que te dure casi todo el partido. La verdad que yo los primeros partidos me empezaba a ahogar y me empezaba a doler mucho la cabeza, así como que te mareás, pero ya con suerte con los entrenamientos y eso te vas acostumbrando.”

-Ya son tres partidos sin gol, ¿cómo manejar esa situación para no cometer errores en un afán por querer anotar de inmeadiato?

“Bueno, qué sé yo, capaz que no tenemos tantas situaciones como con otros equipos porque nos hacen el gol muy temprano y se meten atrás y a veces es complicado entrarle a los rivales cuando se meten muy atrás, están ahí, hacen línea de cinco y cuesta entrar, pero creo que este partido va a estar un poquito más tranquilo, esperemos.”

Para el partido contra Monterrey, Urzi considera que a la ofensiva Bravos tiene que circular más rápido el balón para encontrar más espacios y al mismo tiempo sumar más gente al área porque a veces llegan con muy poca gente y eso provoca que no tengan muchas ocasiones de gol.

Por otra parte, ayer la directiva del FC Juárez informó que el defensa Ventura Alvarado “sufrió una lesión de los tejidos blandos del hueco poplíteo de la rodilla izquierda y una probable lesión del menisco externo de la misma rodilla izquierda.”

El tiempo de recuperación está sujeto a la evolución del propio jugador, agregó el club a través de un comunicado de prensa.