Águilas Doradas, hueso duro de roer

Los Mineros de UTEP visitan mañana a las Águilas Doradas de Southern Miss en lo que será su primer partido de conferencia de la presente temporada del futbol americano, y para el entrenador en jefe, Dana Dimel, es otro reto grande el que se les presenta.

“Southern Miss es un gran reto para nosotros. Creo que son un muy buen equipo de futbol americano en nuestra conferencia. Conocemos el tipo de atletas y el talento que tienen. Son muy diversos en su ofensiva. Es una ofensiva tan diversa que verás en cualquier parte del país”, señaló.

Dimel destacó que sus rivales de mañana son un equipo con múltiples formaciones, cambios, diferentes tipos de jugadas, por lo que no será fácil para la defensiva de UTEP hacerle frente.

En relación a la defensiva de Southern Miss, Dimel dijo que tienen talento en todos los ámbitos, pero la ventaja que ve es que se alinean de una manera similar a Nevada, equipo al que enfrentaron hace una semana.

“Se basan en un paquete muy similar al que ejecuta Nevada, así que eso es positivo para nosotros porque es una gran cantidad de cosas que habíamos trabajado para Nevada que podemos llevar a este juego. Obviamente, con la forma en que el juego fue para nosotros, controlamos mucho el reloj en el partido”.

“El primer juego de conferencia de la temporada es algo realmente emocionante. Lo dije la semana pasada antes del juego contra Nevada que pensaba que iba a ser una medida para nuestro equipo de futbol. Desde el punto de medición que vi, hemos hecho grandes avances, pero sólo tenemos que eliminar los errores y ganamos un partido contra un equipo de futbol realmente bueno”.

El entrenador de UTEP considera que el equipo picapiedra ganó mucha confianza a pesar de la derrota con Nevada, pues se dio cuenta dónde se encuentran en este momento en comparación con el año pasado.

Agregó que se encuentran en un punto en el que algunos de esos juegos del año pasado fueron muy competitivos a mitad de temporada, pero no fueron partidos en lo que dijeron que podrían haber ganado.

“Ese partido del sábado realmente les mostró las posibilidades de que si una o dos cosas suceden de manera diferente y era una gran victoria para nosotros. Estuve realmente satisfecho con nuestro desempeño en general, pero no con el resultado”.