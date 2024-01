Agreden aficionados de Cruz Azul al DT Martín Anselmi

Ciudad de México.- No fue el debut soñado de Martín Anselmi como entrenador de Cruz Azul, e incluso, tuvo que soportar ser agredido por la afición cementera tras la derrota contra Pachuca.

Cuando se encaminaba a los vestidores luego del pitazo final del duelo entre La Máquina y los Tuzos, un sector de la afición celeste lanzó vasos de cerveza contra el DT argentino, quien no respondió a la agresión y rápidamente bajó por el túnel de la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

La fanaticada abucheó el nombre del entrenador cuando fue presentado por el sonido local del inmueble y luego manifestó su descontento por la disputa entre el estratega y el defensor Juan Escobar, coreando un "Escobar, Escobar, Escobar".

Luego de lo ocurrido, Anselmi no quiso entrar en demasiados detalles y se dedicó a comentar que tanto él como sus jugadores se enfocarán en lo que pasa dentro de la cancha.

"No lo digo solo por este tema (gritos de Escobar, Escobar), he aprendido sobre el correr del tiempo a prestar atención a lo que uno puede controlar, a lo que está al alcance de nosotros y eso se lo pido mucho a mis jugadores. Enfocarse en lo que está al alcance de nuestras manos y no en lo que no podemos controlar porque no depende de nosotros", dijo Anselmi en conferencia de prensa.

"Normal que cuando el equipo no gana la atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que lo vamos a revertir, es la primera fecha y esto es partido tras partido. Esto recién empieza, somos un equipo en construcción, tuvimos las nuestras para haber ganado y ellos también. No es la mejor bienvenida haber perdido pero disfruté de cómo se vive el futbol en México", agregó.