Agradece Escobar cariño de la afición celeste

Ciudad de México.- En compañía de su representante, Juan Escobar acudió este lunes a las instalaciones de La Noria, para hablar con la directiva de Cruz Azul, y agradeció las muestras de cariño de la gente que se encontraba en la entrada.

Todo indica que el paraguayo dejará la institución celeste, luego de una disputa con el entrenador Martín Anselmi.

Escobar sostuvo una reunión con la directiva celeste para continuar analizando su futuro. Horas después, el guaraní se retiró del lugar en medio del apoyo del algunos aficionados que esperaron su salida para darle muestras de cariño con gritos y porras.

"El cariño de la gente, como lo dije desde el día uno, con el que me recibieron. El cariño de la gente pase lo que pase, si me voy, no estoy asegurando nada, no me voy con los campeonatos ganados, me voy con el cariño de la gente y creo que eso es lo más importante para mí", señaló Escobar en su salida.

"Me va a doler bastante, pero como dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar", agregó.

Aún es incierto en qué club seguirá con su carrera el sudamericano, pero todo parece indicar que, tras sus diferencias con el cuerpo técnico celeste, nada podrá evitar su separación de La Máquina.

El sábado pasado, durante la presentación de Cruz Azul en el Clausura 2024 y en su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes, la afición cruzazulina entonó en varias ocasiones un estruendoso "¡Escobar, Escobar, Escobar!" en muestra de apoyo al paraguayo, que fue uno de los referentes del club en aquel campeonato de Liga MX en el 2021.