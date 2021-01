Agrada a Logue estilo de juego de ‘Locos’

Cortesía

Niall Logue sabía de El Paso y de Locomotive por su amigo Guillermo Díaz y por eso siempre mantenía un ojo en dirección a esta frontera, algo que influyó para que hace un mes el defensa irlandés diera el sí a los ‘Locos’ fue el estilo de juego del equipo paseño, que se orienta hacia el balón y que Logue considera le sienta bien.

La máquina fronteriza ha conservado hasta ahora en gran medida la base de jugadores con la que por segundo año consecutivo llegó a la final de la Conferencia Oeste en la United Soccer League (USL), pero recientemente ha añadido a dos jugadores en busca de ganar esa final y disputar el título del Campeonato de la USL. El primero de ellos fue el irlandés Niall Logue.

Logue hizo su debut profesional con el equipo de su ciudad natal, Derry City, después de una carrera universitaria con los Buckeyes de Ohio State y los Roughriders de Yavapai College, donde conoció al exjugador de El Paso ‘Memo’ Díaz, con quien formó una amistad duradera.

“El equipo tiene un estilo de juego muy orientado al balón que me sienta bien, ya que a mí me gusta jugar de esa manera”, declaró Logue al sitio oficial de El Paso Locomotive. “Me considero un central que juega con la pelota. Me encanta poner el balón en mis pies y dictar el juego desde atrás”.

Emocionado de estar con el equipo paseño, Logue desea estar en un ambiente en el que sea parte de una escuadra que ha desafiado todo y considera que para eso se necesita un grupo muy particular de jugadores y de cuerpo técnico y que El Paso tiene esa mentalidad dentro del club.

“Es raro tener eso tan pronto, pero tener eso ya establecido es enorme para mí y es una de las principales razones por las que quería unirme al club”.