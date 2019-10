Agarran boleto

Con el objetivo de superarse personalmente, los judokas fronterizos Estrella Rodríguez, Saúl Fernández y Diego Torres lograron obtener su pase al Campeonato Panamericano 2019, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco en noviembre del presente año.

Los deportistas consiguieron su calificación luego de subir al podio en el Torneo ‘Profesor Daniel F. Hernández’, desarrollado en Querétaro, Querétaro el pasado fin de semana. Además la judoka juarense Diana Gutiérrez también subió al podio en la categoría Sub-18 de este torneo. Gutiérrez también buscará asistir al Panamericano de su categoría, que se disputará el año entrante.

Nacida en el otro lado de la frontera, pero juarense de corazón, Estrella tuvo un duro camino para llegar a la presea de bronce en Querétaro al enfrentarse a tres representantes de Nuevo León.

En el primer combate se impuso para avanzar a semifinales, instancia que no pudo superar, pero logró salir victoriosa en la pelea por el tercer puesto y así calificó a la justa continental. “Me fue bien. Me sentí un poco nerviosa porque era un torneo nacional. Me gusta el judo porque aprendo a defenderme”, expresó la artemarcialista de 11 años, quien hará su debut en un panamericano.

Fernández, a su vez, logró adjudicarse la medalla de oro después de triunfar en cuatro combates. Primero dejó en el camino a Nuevo León, posteriormente a un representante de la Ciudad de México en cuartos de final, en semifinales eliminó a Tamaulipas y, en la final se impuso a Veracruz.

“La final estuvo muy reñida, tuve que usar bastante fuerza y agilidad”, dijo el judoka de 12 años, quien tendrá su segunda experiencia en un evento de esta clase, luego que el año pasado terminara en la séptima posición.

“Ahí sí me sentiré más nervioso, pero igual tengo que darlo todo. Voy a hacer lo posible por sacar medalla, de preferencia el primer lugar”, externó el atleta que compite en la categoría de -52 kilogramos.

El tercer deportista fronterizo que obtuvo su boleto a Guadalajara 2019 fue Torres después de derrotar a Nuevo León en la primera ronda, luego a Baja California en cuartos de final.

En las semifinales no pudo vencer a Guanajuato, pero en la batalla por el tercer lugar se impuso a Querétaro para calificar a la justa internacional.

Éste será el último Campeonato Panamericano Infantil y Juvenil al que podrá asistir Torres Sena, debido a que el próximo año dará el salto a la categoría Sub-18.

“Estaba nervioso y tenso porque tenía en la mente que si no ganaba no clasificaba a mi último Panamericano. La clave (para ganar) fue pensar en eso”, dijo el atleta de 15 años.

Ahora buscará mejorar el sexto lugar que obtuvo el año pasado en su primera aparición en un torneo continental.

En su primera experiencia dentro de la categoría menores de 18 años, Gutiérrez logró subir al podio al finalizar en tercer lugar, después de caer ante Michoacán en las semifinales y posteriormente imponerse sobre Querétaro en el combate por el bronce.

“Este logro es importante porque tengo que hacer puntos para ir a competencias internacionales en los próximos años. El nivel de los atletas es muy diferente”, subrayó.