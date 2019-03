Afronta Pérez temor de perderse la campaña

Surprise, Arizona.- Los Reales de Kansas City dicen que aún no están seguros de si el estelar receptor Salvador Pérez tendrá que someterse a una operación del codo derecho, que le obligaría a perderse la campaña.

Pérez se dañó el ligamento colateral cubital del codo derecho durante calentamientos el miércoles y el club anunció la lesión tras los exámenes preliminares el viernes. Pero el curso de tratamiento no será decidido hasta que el venezolano Pérez reciba una segunda opinión del director médico de los Dodgers, el doctor Neal ElAttrache, la semana próxima.

Pérez estaba animado ayer en el camerino, bromeando con sus compañeros. Pero no pudo ocultar su preocupación sobre la posibilidad de una operación que pudiera dejarle fuera de acción hasta la campaña próxima y poner fin a su cadena de seis selecciones consecutivas al Juego de Estrellas.

El preparador físico Nick Kenney, que ordenó el examen de resonancia magnética que reveló la magnitud de la lesión, dijo que no se hicieron recomendaciones de que Pérez se operase, pero que la posibilidad es real. Más se sabrá el martes, cuando Pérez visite a ElAttrache, considerado uno de los mejores cirujanos ortopédicos en el beisbol

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2015 viene de una campaña en la que tuvo su promedio más bajo –.235– pero aun así igualó su mejor total de jonrones, con 27 y empujó 80 carreras. Sigue siendo además uno de los mejores receptores en el beisbol.

“Tengo que prepararme para eso. Eso va a ser lo peor”, dijo Pérez. “Vamos a ir a Los Angeles en busca de una segunda opinión y entonces veremos qué se hace”.

Los Reales se aprestaban a proceder con Cam Gallagher y el colombiano Meibrys Viloria, los otros dos receptores en su nómina de 40 jugadores.